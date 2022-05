Przywódca prorosyjskich separatystów chce „wyzwolić” większe terytorium

Przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej złożył „rodakom” życzenia z okazji Dnia Republiki. 11 maja 2014 roku doszło bowiem do referendum niepodległościowego. Dzień później ogłoszono suwerenność. Państwo oprócz Rosji i „siostrzanej” Ługańskiej Republiki Ludowej nie jest uznawane na arenie międzynarodowej.

„Rosyjski Donbas obchodzi to święto ze szczególnym poczuciem statusu uznawanego państwa. Po raz pierwszy ci, którzy przez te wszystkie lata czekali na wyzwolenie spod zbrodniczego reżimu ukraińskiego, świętują z nami bez obaw” – napisał w mediach społecznościowych Denys Puszylin. Dodał, że „przez osiem lat republice udało się przeciwstawić naporowi neonazizmu i odzyskać niepodległości”.

Przywódca Donieckiej Republiki Ludowej o nowym etapie rządzonego przez siebie terytorium

Według szefa donieckich separatystów właśnie rozpoczął się nowy etap, który ma polegać na „wyzwoleniu terytorium Donieckiej Republiki Ludowej w jej konstytucyjnych granicach”. „Jak cała historia powstawania naszego państwa ten etap też nie będzie łatwy. Ale Republika narodziła się po to, by zwyciężać, a my osiągniemy nasze cele” – przekonywał Puszylin.

Przywódca DRL zapewniał, że obywateli czeka „spokojna przyszłość”. „Razem z Rosją odbudujemy to, co zostało zniszczone. Uczynimy naszą ziemię jeszcze lepszą” – podsumował Puszylin. Zaznaczył, że mieszkańcy republiki „dali przykład, jak należy bronić swojej ziemi, wartości i przyszłości”. „Dali oni przykład masowego bohaterstwa i stanowczości” – zakończył.

