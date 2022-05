GRU przejęło zadania FSB w wojnie na Ukrainie. Przetasowania w rosyjskich służbach specjalnych

GRU i FSB to rosyjskie służby specjalne, których korzenie tkwią w czasach Związku Radzieckiego. GRU, czyli Główny Zarząd Wywiadowczy, to służba wywiadu wojskowego. Natomiast FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, powstała na gruzach radzieckiego KGB, to w dużym uproszczeniu służba wywiadu cywilnego.

Putin dał wcześniej prymat FSB

Nie jest żadną tajemnicą, że zarówno w czasach ZSRR, jak i obecnie, obie służby rywalizowały ze sobą, co niejednokrotnie prowadziło do tarć między nimi. Jak nietrudno domyślić się, tarcia te nasiliły się w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Innymi słowy, GRU i FSB przerzucają się wzajemnie odpowiedzialnością za błędne raporty wywiadowcze, które przyczyniły się do kompromitujących niepowodzeń Rosjan na froncie.

Dotychczas, główne zadania związane z inwazją na Ukrainę były powierzone przez Władimira Putina FSB. I trudno się temu dziwić. W latach 1975-1990, Putin był oficerem KGB, a latach 1998-1999 – czyli tuż przed objęciem prezydentury – był szefem FSB.

GRU wygrało „wojnę cieni”

Jednak jak ustalili Andriej Sołdatow i Irina Borogan, dziennikarze śledczy z think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA), w rosyjskich specsłużbach doszło do trzęsienia ziemi. Putin podjął decyzję o odsunięciu FSB od głównych zadań dot. napaści na Ukrainę i przejęciu ich przez GRU. Dziennikarze określili to mianem „wojny cieni”.

Prezydent Rosji wyznaczył na osobę odpowiedzialną za działalność szpiegowską podczas wojny Władimira Aleksiejewa. To pierwszy zastępca szefa GRU, który wyrobił sobie opinię bliskiego współpracownika Putina.

Aleksiejew słynie z brutalności

Jak wynika z ustaleń brytyjskich służb, to właśnie Aleksiejew jest odpowiedzialny za zlecenie otrucia Siergieja Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego, które miało miejsce w Salisbury w 2018 r.

„Aleksiejew to »dziecko« Specnazu [uderzeniowa formacja GRU – red.], wyszkolony do działań specjalnych i szybkiego reagowania (...) Pozyskał doświadczenie wojskowe w Syrii i Donbasie, a jego współpracownicy uważają go za brutalnego i pewnego siebie, ze skłonnością do brawurowych zachowań i decyzji” – tłumaczą dziennikarze CEPA.

