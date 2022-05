NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Czy obrońcy Azowstalu zostaną uratowani? Nowe informacje z 12.05

Ukraina zaoferowała Rosji wymianę jeńców wojennych w zamian za ciężko rannych obrońców Azowstalu, ale nie osiągnięto porozumienia. Ministerstwo Obrony Ukrainy stwierdziło, że odblokowanie Mariupola środkami wojskowymi jest nadal niemożliwe.



Siły Zbrojne Ukrainy kontratakują w obwodzie charkowskim. Z rąk Rosjan wyzwolona została kolejna wioska: Pitomnik.

Prorosyjskie marionetkowe władze obwodu chersońskiego zwróciły się do Federacji Rosyjskiej o przyłączenie regionu do Rosji.

Pierwszy rosyjski wojskowy stanie przed sądem za zabicie cywila w obwodzie sumskim.

Najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji na żywo.



07:28 Kanadyjski rząd w najbliższych dniach planuje trzy loty czarterowe dla ukraińskich uchodźców, którzy są w Polsce. Pierwszy samolot odleci 23 maja do Winnipeg, drugie – 29 maja do Montrealu, a trzeci – 2 czerwca do Halifax. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. 07:16 Żołnierze oddziałów desantowych z Żytomierza przy użyciu polskiego systemu rakietowego Piotrun zestrzelili pod Iziumem w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy rosyjski śmigłowiec Ka-52. 06:58 Okupanci mogą wznowić ofensywę w rejonie Chersonia, ale w okolicach Charkowa przeszli do obrony - analizuje Instytut Studiów Wojennych. 06:44 Rosjanie zrzucają na Azowstal w Mariupolu bomby lotnicze - podaje sztab generalny ukraińskiego wojska. Celem jest zabicie pozostałych obrońców. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk twierdzi, że w hucie znajduje się około tysiąca wojskowych, z czego co najmniej połowa to ciężko ranni. Obrońcy Azowstalu od kilku tygodni bezskutecznie apelują do świata o ratunek i przewiezienie ich do kraju trzeciego. Ukraiński resort obrony przyznaje, że obecnie nie ma szans na przeprowadzenie ofensywy w tym rejonie i uratowanie ich na skutek działań militarnych. 06:21 Dowódca 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, major Serhij Wołyna, zaapelował na Twitterze do Elona Muska. Jego żołnierze wspólnie z wojakami z pułku Azow pozostają w ostatnim bastionie obrońców Mariupola: hucie Azowstal. Wojskowy zaapelował do miliardera o pomoc w uratowaniu ich przed śmiercią z rąk Rosjan.



Elon Musk pomoże uratować obrońców Mariupola? „Jeśli nie ty, to kto?” 06:04 Z raportu Human Rights Watch wynika, że Rosjanie użyli na Ukrainie sześciu rodzajów broni kasetowej.