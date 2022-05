Hipotetyczny atak Władimira Putina na Polskę. Jasna deklaracja sekretarza stanu USA

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin razem z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generałem Markiem Milley’em wzięli w środę udział w posiedzeniu podkomisji ds. obrony Izby Reprezentantów. Amerykański kongresmen Harold Rogers zapytał szefa Pentagonu o hipotetyczny scenariusz, w którym Władimir Putin zaatakowałby Polskę, członka NATO lub inny kraj w regionie. Chodzi o uderzenie w „instalacje rakietowe”.

– Zawsze niebezpieczne jest wdawać się w hipotetyczne scenariusze, ale w tym przypadku jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeśli Rosja zdecyduje się na zaatakowanie jakiegokolwiek kraju, który jest członkiem NATO, to jest to „game changer”. Wtedy, zgodnie z zobowiązaniami artykułu 5., z pewnością Sojusz Północnoatlantycki odpowiedziałby, najprawdopodobniej jako koalicja w jakiejś formie – mówił Austin.

Wojna na Ukrainie. Sekretarz obrony USA o ataku Władimira Putina na Polskę

Minister obrony USA stwierdził, że biorąc pod uwagę kalkulacje prezydenta Rosji, to z jego punktu widzenia „Rosja nie chce atakować NATO”, bo konflikt „bardzo szybko eskalowałby w inny typ rywalizacji, jakiego nikt nie chce widzieć”. Austin tłumaczył, że Sojusz Północnoatlantycki ma prawie 2 miliony żołnierzy i najbardziej zaawansowane możliwości ze wszystkich sojuszy, jeśli chodzi o samoloty, okręty czy broń używaną przez siły lądowe.





Szef Pentagonu przypomniał, że po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przez Rosję Stany Zjednoczone skierowały swoje siły, aby „zapewnić swoich sojuszników o wsparciu dla państw bałtyckich i wschodniej flanki NATO”. – Prezydent wyraził się jasno, jak bardzo jest zaangażowany w obronę każdego skrawka Sojuszu Północnoatlantyckiego – zakończył Austin. To nawiązanie do słów Joe Bidena, który stwierdził, że USA będą bronić każdego skrawka NATO.







