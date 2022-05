Wybuch w zakładach chemicznych w Słowenii. Władze apelują o pozostanie w domach

Około godz. 8.30 doszło do eksplozji w zakładach chemicznych w miejscowości Kocevje w Słowenii. Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do wybuchu. Rannych zostało co najmniej 20 osób.

W czwartek w miejscowości Kocevje, około godziny 8.30, doszło do wybuchu w zakładach chemicznych Melamin — poinformowała Słoweńska Agencja Prasowa (STA). Eksplozja była tak silna, że odczuli ją ludzie w pobliskich budynkach. Na miejscu zdarzenia pojawiły się pojazdy służb. Zamknięto główną drogę w okolicy. Pożar został już ugaszony. Opanowano również niebezpieczne substancje. Na nagraniach ze zdarzenia widać jednak czarny i gęsty dym. Rannych zostało co najmniej 20 osób, dwie z nich trafiły helikopterem do szpitala. Pięć osób doznało ciężkich poparzeń, a dwie kolejne są nadal zaginione. Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Lublanie zaplanowało wydanie oświadczenia o godz. 14. Na razie nie podano informacji, co spowodowało wybuch. Lokalna policja poprosiła mieszkańców, aby pozostali w domach i zamknęli okna oraz nie wychodzili na otwartą przestrzeń. twitter Słowenia. Wybuch w zakładach chemicznych w Kocevje Kocevje to miasto liczące 8 tys. mieszkańców leżące w południowo-wschodniej Słowenii, około 55 kilometrów od stolicy kraju Lublany. W zakładach wytwarza się produkty chemiczne takie jak żywice melaminowe dla przemysłu papierniczego, budowlanego, drzewnego, gumowego i lakierniczego; impregnowany papier dekoracyjny dla przemysłu meblarskiego oraz impregnowane materiały do produkcji obuwia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska Melamin został zaklasyfikowany jako obiekt o zwiększonym ryzyku dla środowiska. Firma jest jednym z największych pracodawców w regionie. Fabryka zatrudnia około 200 pracowników. Czytaj też:

Płonie druga największa rafineria na Ukrainie. W każdej chwili może dojść do eksplozji