Tajemnicze odkrycie na dnie oceanu. Czym jest „droga na Atlantydę?”

Załoga Exploration Vessel Nautilus podczas podwodnej eksploracji zauważyła coś, co najpierw opisała jako„żółtą ceglaną drogę”. Na nagraniu słychać ich zaskoczone głosy. „To szalone!” – powiedział jeden z badaczy.

„To, co może wyglądać jak droga do Atlantydy, jest tak naprawdę przykładem starożytnej aktywnej geologii wulkanicznej” – wyjaśnili później naukowcy. W rzeczywistości jest więc tylko pozostałością erupcji. Przez większość kwietnia badacze zajmowali się geologią „gór podwodnych” pochodzenia wulkanicznego.„Na szczycie góry Nootka Seamount zespół zauważył formację »wysuszonego dna jeziora«” – przekazali w oświadczeniu. Dodali, że obecnie jest ona zidentyfikowana jako „pęknięta skała hialoklastytowa (skała wulkanicznej powstałej w wyniku erupcji o wysokiej energii, gdy wiele fragmentów skał przyczepia się do dna morskiego”).

Charakterystyczne załamania pod kątem 90 stopni, które budzą skojarzenia z kształtem cegieł, powstały prawdopodobnie pod wpływem cykli ogrzewania i chłodzenia spowodowanych wielokrotnymi erupcjami wulkanów.

Transmisje w sieci z dna oceanu



Statek poszukiwawczy E/V Nautilus jest obsługiwany przez organizację non-profit Ocean Exploration Trust, która transmituje w sieci na żywo to, co jego zdalnie sterowane pojazdy do nurkowania zarejestrują w głębinach. Ekipa przekazała, że głównym celem ostatniej ekspedycji było zebranie próbek w celu określenia pochodzenia geologicznego i wieku gór podwodnych. W ten sposób będzie można dowiedzieć się więcej na temat tego, jak powstawały północno-zachodnie Wyspy Hawajskie.

Odkrycia dokonano w Liliʻuokalani Ridge w morskim pomniku narodowym Papahānaumokuakea na Pacyfiku. Co ciekawe, pomnik to jeden z największych obszarów ochrony mórz na świecie. Jest większy niż wszystkie parki narodowe w USA razem wzięte. Naukowcy zbadali tylko około trzech procent jego dna oceanicznego.

