„Brygada szturmowa ukraińskich traktorzystów”. Do sieci trafił filmik ośmieszający rosyjskich okupantów

Przypomnijmy: we wtorek, 10 maja, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że wojska ukraińskie przeszły w obwodzie charkowskim do kontrofensywy. Na niektórych odcinkach udało się odeprzeć okupantów niemal do ukraińsko-rosyjskiej granicy. Niestety, przed wycofaniem się Rosjanie zaminowali mnóstwo obiektów, nie wyłączając przedszkoli i szkół.

„Traktorzyści biorą jeńców”

W mediach społecznościowych pojawiło się właśnie nagranie, na którym utrwalono dość zaskakujący element kontrofensywy. Otóż widać na nim, jak ukraińscy żołnierze eskortują unieszkodliwiony rosyjski czołg, który jest holowany przez traktor.

„Brygada szturmowa ukraińskich traktorzystów bierze jeńców również w czasie charkowskiego ofensywy” - napisał Tomasz Szulc, który opublikował filmik na Twitterze.

Podnieść na duchu morale obrońców Ukrainy

To już nie pierwsza tego typu sytuacja. Na początku marca przebojem w sieci stało się nagranie, w którym grupa Cyganów z obwodu chersońskiego przejęła od Rosjan czołg i również odholowała go przy pomocy traktora.

Choć nagrania mogą wydawać się zabawne, ich publikowanie pełni niezwykle ważną funkcję. Chodzi o podniesienie na duchu społeczeństwa Ukrainy poprzez ośmieszenie okupanta, który chełpił się, że stanowi drugą najpotężniejszą armię świata.

Od początku napaści na naszego wschodniego sąsiada, Rosja poniosła ogromne straty, zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie. Z szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na środę 11 maja wynika, że najeźdźcy stracili ok. 26 tys. żołnierzy, 1187 czołgów, 2856 pojazdów opancerzonych, 199 samolotów czy 160 śmigłowców.

