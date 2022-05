Wojna na Ukrainie. Szykuje się ocieplenie relacji między Kijowem i Berlinem?

12 kwietnia prezydent Niemiec Frank-Walter Steimeier przybył z oficjalną wizytą do Polski, a dzień później chciał udać się na Ukrainę. Plan ten spalił na panewce, gdyż wizyty Steinmeiera nad Dnieprem nie życzył sobie prezydent Wołodymyr Zełenski. Powód takiego afrontu dyplomatycznego był oczywisty. Ukraiński przywódca chciał dać wyraz swojej dezaprobacie dla spolegliwej polityki Steimeiera wobec Rosji na przestrzeni ostatnich lat.

Z informacji The Kyiv Independent, który powołuje się na źródło w kancelarii prezydenta Ukrainy, niemieccy politycy już wkrótce mają odwiedzić Ukrainę. Z wizytą do Kijowa ma się wybrać nie tylko prezydent, ale także kanclerz Olaf Scholz.



Wojna na Ukrainie. Relacje Kijowa z Berlinem



O tym, że relacje między Niemcami a Ukrainą ulegają poprawie świadczą także słowa ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby. Szef ukraińskiej dyplomacji podczas wizyty w Berlinie stwierdził, że można zauważyć wyraźną zmianę nastawienia Niemiec do kwestii dostaw broni oraz nakładania kolejnych sankcji na Rosję. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego dodał, że obecnie to właśnie Niemcy przejęły wiodącą rolę w obu tych kwestiach.

