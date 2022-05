Wojna na Ukrainie. Płonie jeden z najnowszych rosyjskich okrętów zaopatrzeniowych

Przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk poinformował o incydencie, do którego doszło na Morzu Czarnym. Z relacji polityka wynika, że na okręcie Wsiewołod Bobrow dzięki działaniom ukraińskich żołnierzy, wybuchł pożar. Okręt ten jest jednostką zaopatrzenia rosyjskiej marynarki wojennej, należy do wsparcia logistycznego projektu 23120 o służy do przechowywania i transportu ładunków, słodkiej wody i amunicji, dostarczania zaopatrzenia dla innych okrętów na otwartym morzu i w portach, również w warunkach arktycznych. Serhij Bratczuk podkreślił, że jest to jedna z najnowszych jednostek, jaką dysponuje Rosja.

Wojna na Ukrainie. Wyspa Węży znów w centrum uwagi



Co więcej, okręt miał się znajdować w rejonie Wyspy Węży. O tej niewielkiej, ale niezwykle strategicznie położonej wysepce w ostatnich dniach znów jest głośno. Przedstawiciel władz obwodu odeskiego tłumaczył, że Rosjanie chcą tam stworzyć swój przyczółek, aby móc zaatakować obwód odeski oraz Odessę.



Pożar na okręcie Wsiewołod Bobrow to nie jedyna w ostatnim czasie akcja ukraińskich żołnierzy w rejonie Wyspy Węży. 7 maja Ukraińcom udało się zatopić rosyjski kuter desantowy klasy Sierna, a także zestrzelić rosyjskiego drona zwiadowczego typu Forpost.