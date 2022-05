Szef Pentagonu rozmawiał z ministrem obrony Rosji. Pierwszy raz od wybuchu wojny

Pentagon przekazał, że w piątek 13 maja doszło do rozmowy między Lloydem Austinem i Siergiejem Szojgu. Była to pierwsza wymiana zdań między amerykańskim sekretarzem obrony i jego rosyjskim odpowiednikiem od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Ostatnia rozmowa polityków miała miejsce 18 lutego. Ani strona amerykańska, ani rosyjska, nie podają szczegółów dotyczących rozmów na linii Austin-Szojgu. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony John Kirby przekazał jedynie, że współpracownik Joe Bidena wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i podkreślił znaczenie utrzymania linii komunikacyjnych.



Czytaj też:

Rosja oburzona słowami Morawieckiego. Premier: Uderz w stół, a nożyce się odezwą