Elżbieta II pokazała się publicznie. Z twarzy królowej nie schodził uśmiech

10 maja królowa Elżbieta II nie wzięła udziału w otwarciu sesji brytyjskiego parlamentu. W imieniu 96-letniej monarchini przemówienie odczytał książę Karol. Monarchini nie pojawiła się na uroczystości pierwszy raz od 59 lat. Nieobecność królowej podsyciła plotki na temat jej stanu zdrowia.

Wielka Brytania. Elżbieta II pokazała się publicznie

Elżbieta II postanowiła uspokoić nieco swoich poddanych. 13 maja pokazała się publicznie podczas Royal Windsor Horse Show - specjalnego pokazu koni, który odbywa się na prywatnym terenie jej zamku. Wydarzenie to po raz pierwszy zorganizowano w 1943 roku. Od tego czasu królowa Elżbieta II ani razu go nie opuściła. W tegorocznej imprezie bierze udział ponad 500 koni i 1000 wykonawców. Jest to swoisty hołd dla królowej z okazji jej 70-letniego panowania w Wielkiej Brytanii.

Fotoreporterzy dostrzegli wyraźny uśmiech na twarz królowej. Monarchini została wyjątkowo ciepło przywitana przez widzów wydarzenia, gdy idąc przy pomocy laski, zajęła miejsce na trybunach.

Brytyjskie media informują, że Elżbieta II ma się także pojawić w niedzielę 15 maja na oficjalnym zakończeniu pokazów. W imprezie mają wziąć również udział jej wnukowie i prawnukowie. Według The Guardian zaproszenie do zamku Windsor otrzymało też wiele gwiazd m.in. Tom Cruise i Helen Mirren.

