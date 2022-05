NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 15 maja

Kolejni przedstawiciele wywiadu twierdzą, że Władimir Putin jest „całkiem poważnie chory”. U prezydenta Rosji miał zostać zdiagnozowany nowotwór.

Ukraiński żołnierz opisał w sieci, w jaki sposób miał przyczynić się do powstrzymania rosyjskich wojsk, które próbowały przekroczyć rzekę Siewierskij Doniec. Sytuację analizuje „The Times”. Według brytyjskiego dziennika straty po stronie Rosji miały wynieść 50 pojazdów wojskowych i około 1 000 żołnierzy.

Prezydent Finlandii rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Obie strony wydały komunikat, w którym poinformowały o przebiegu konwersacji.

Strona ukraińska oszacowała, że od początku wojny Rosjanie zniszczyli około 23 tys. kilometrów dróg w atakowanym kraju.



Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo.

Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja z 15 maja