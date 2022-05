Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. Symulowany cel został „zniszczony”

Rosyjskie myśliwce Su-27 wzięły udział w ćwiczeniach, a w czasie ich trwania sprawdzano warianty odpierania hipotetycznych nalotów obcych sił na obwód kaliningradzki – poinformowała agencja Interfax. Reuters zwraca uwagę, że ćwiczenia odbyły się zaledwie kilka dni po tym, jak Finlandia ogłosiła plan ubiegania się o członkostwo w NATO. Niedługo potem pojawiły się spekulacje, że Szwecja wybierze taką samą ścieżkę.

Służba prasowa rosyjskiej floty bałtyckiej poinformowała, że myśliwce Su-27 podczas ćwiczeń „zniszczyły” samoloty „symulowanego przeciwnika”. Według raportu, w ćwiczeniach brało udział ponad 10 załóg Su-27 floty bałtyckiej.

Finlandia chce dołączyć do NATO. Prezydent poinformował o decyzji

W sobotę 14 maja prezydent Finlandii połączył się telefonicznie z prezydentem Rosji. Sauli Niinisto poinformował Władimira Putina o tym, że jego kraj rozpocznie procedurę dołączania do Paktu Północnoatlantyckiego. Dzień później prezydent Finlandii oficjalnie przekazał, że jego kraj będzie ubiegał się o członkostwo w NATO, a jako powód podał „maksymalizowanie” bezpieczeństwa kraju. Sauli Niinisto wyraził nadzieję, że parlament zatwierdzi decyzję o złożeniu formalnego wniosku do włączenia do organizacji.

W rozmowie ze Sky News premier Finlandii stwierdziła, że nie można wierzyć w to, że przyszłość obok Rosji maluje się w pokojowych barwach. Sanna Marin dodała, że krok, który został wykonany przez jej kraj, był konieczny w związku z inwazją, którą Rosja prowadzi na Ukrainie.

– Kiedy patrzymy na Rosję, widzimy zupełnie inny rodzaj Rosji, niż dostrzegaliśmy zaledwie kilka miesięcy temu – powiedziała polityk. – Wszystko się zmieniło, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę i osobiście uważam, że nie możemy dłużej wierzyć w to, że przyszłość obok Rosji będzie pokojowa – podkreśliła Sanna Marin.







