NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje z 16 maja

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał, że Ukraina przygotowuje się do „długiej fazy wojny”. Wyraził też podziw w stosunku do heroicznej postawy obrońców Mariupola.

Ukraińskie służby poinformowały, że Rosja kontynuuje działania ofensywne, dążąc do zajęcia całego terytorium obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał Niemcy do objęcia przewodnictwa w procesie prowadzącym do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.



Według ustaleń brytyjskiego wywiadu, którymi regularnie dzieli się tamtejsze ministerstwo obrony, rosyjska ofensywa na Ukrainie straciła impet i została znacznie opóźniona.

7:39 "W tymczasowo okupowanym Enerhodarze wzdłuż całego obwodu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Rosjanie budują fortyfikacje i kopią okopy" - informuje Gordonua.com, powołując się na Enerhoatom.



twitter.com 7:32 W parlamencie Finlandii odbędzie się dziś debata po rozpoczęciu przez rząd oficjalnej procedury złożenia wniosku o członkostwo kraju w NATO. Debatować w tej sprawie ma także szwedzki parlament. 7:08 Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa w niedzielę 15 maja skrytykowała postawę państw Zachodu wobec jej kraju. Szczególną uwagę poświęciła Polsce.



Zacharowa: Stosunki z Polską wymagają naprawdę poważnej analizy 6:56 Rosjanie prowadzą ofensywę w kierunku miejscowości Łyman, Bachmut i Kurachiw. W rejonie Awdijiwki, po stratach zadanych Rosjanom przez Ukraińców, wycofali się oni na wcześniej zajmowane pozycje - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w najnowszym komunikacje. 6:53 Ukraińcy wysadzili dwa mosty kolejowe w obwodzie ługańskim. Sztab Generalny poinformował, że celem operacji było utrudnienie rosyjskiej ofensywy w kierunku Lisiczańska i Siewierodoniecka. 6:34 - Przygotowujemy się do nowych prób rosyjskich ataków w Donbasie, na intensyfikację działań Rosjan na południu Ukrainy. Okupanci nadal nie chcą się przyznać, że zabrnęli w ślepy zaułek, a ich tzw. specjalna operacja już zbankrutowała. Ale z pewnością nadejdzie moment, gdy Ukraińcy zmuszą najeźdźców do uznania w pełni tej rzeczywistości - oświadczył Wołodymyr Zełenski. 6:32 - Kontynuujemy bardzo skomplikowane i delikatne negocjacje, by ocalić naszych obywateli z Mariupola, z zakładów Azowstal. Zajmujemy się tą sprawą codziennie. I najważniejsze jest, aby porozumienia były wypełniane - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu. 6:14 Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że "wkrótce" działalność wznowi amerykańska ambasada w Kijowie. 6:10 Ukraińska armia zbliżyła się do granicy z Rosją w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa. To symboliczny sukces Ukraińców.



facebook.com 6:07 W poniedziałek nad ranem wybuchy było słuchać w Mikołajowie - przekazał mer tego miasta.

Optymistyczne słowa Jensa Stoltenberga. „Ukraina może wygrać tę wojnę”