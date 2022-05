Ukraiński sztab generalny: Rosjanie stracili już blisko 28 tys. żołnierzy

Napaść Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego, czyli blisko trzy miesiące. Skala strat, jakie okupanci ponieśli w tym okresie, stanowi nie tylko dowód determinacji, z jaką Ukraińcy bronią swojej ojczyzny. To także dowód na to, jak fatalnie jest dowodzona rosyjska armia, która nominalnie stanowi drugą siłę militarną świata.

Blisko 100 czołgistów poddało się

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował w poniedziałek przechwycone dokumenty rosyjskie. Dotyczą one strat okupanta w pierwszej fazie wojny. Wynika z nich m.in., że do połowy marca aż blisko 100 żołnierzy z 1. Armii Pancernej Rosji nie chciało dalej walczyć i poddało się żołnierzom ukraińskim. Wspomniana jednostka straciła łącznie 410 osób.

„Żołnierze ukraińscy [do 15 marca – red.] zlikwidowali 61 i ranili 209 okupantów. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach wojny zaginęło 44 rosyjskich czołgistów (....) 96 rosyjskich żołnierzy postanowiło ratować swoje życie i się poddać. W tym samym okresie obrońcy Ukrainy zniszczyli i zajęli 308 jednostek sprzętu wojskowego Rosji” – napisano w komunikacie na Facebooku.

Straty większe niż w Afganistanie

W poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował również najnowszy raport o rosyjskich stratach. Wynika z niego, że od początku wojny do poniedziałku 16 maja okupanci stracili ok. 27,7 tys., żołnierzy, ponad 1,2 tys. czołgów, prawie 3 tys. pojazdów opancerzonych, 200 samolotów, 165 helikopterów czy ok. 2100 pojazdów i cystern.

Tym samym, liczba zabitych znacznie przewyższa bilans trwającej blisko dekadę – tj. od grudnia 1979 r. do lutego 1989 r. – wojny w Afganistanie, w której Związek Radziecki stracił ok. 15 tys. żołnierzy.

