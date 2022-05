Zgodnie z planami od września w rosyjskich szkołach mają się rozpocząć nowe programy nauczania. Ich celem jest, jak mówi minister, promowanie wiedzy, by dzieci „zrozumiały prawdę historyczną”. Rosyjskie media tłumaczą z kolei, że nowe programy pomogą uczniom „poznać historię ojczyzny”.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przypomniał, że Rosja od lat prowadzi agresywną propagandę historyczną, która jest wykorzystywana przez Kreml do legitymizowania bieżącej polityki imperialnej. W ramach tych działań Rosja prezentuje się jako kraj mający historyczną misję zwalczania nazizmu, co w praktyce oznacza prawo do decydowania, który kraj »sprzyja nazizmowi«, i walki z nim - ocenił Stanisław Żaryn.

Według współpracownika Mariusza Kamińskiego w związku z tym Kreml fałszuje prawdę o swoich zbrodniach, w szczególności o współpracy Stalina z Hitlerem, wspólnym ataku na Polskę w 1939 roku oraz brutalnej okupacji Europy Środkowej w trakcie II wojny światowej i po niej.

Wraz z rozpoczęciem »programów edukacyjnych« wzmocniona zostanie propaganda kierowana do najmłodszych uczniów - dodał Stanisław Żaryn.

