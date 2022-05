Ogromny pożar centrum biznesowego w Moskwie. Pojawiło się nagranie

Centrum powstaje przy Nabrzeżu Nowodaniłowskim w Moskwie. Z informacji serwisu news.ru wynika, że ogień pojawił się na wyższych piętrach. Na Telegramie opublikowane zostało nagranie przesłane przez jednego z czytelników. Widać na nim kłęby czarnego dymu wydostające się z budynku.

Agencja Ria Novosti cytuje komunikat służby prasowej stołecznego oddziału Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych z którego wynika, że doszło do zapłonu materiałów budowlanych i izolacji. Według wstępnych informacji przyczyną pożaru było zwarcie.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach, w wieżowcu nie było jeszcze najemców. Firma KR Properties, która jest właścicielem obiektu, nie komentuje zdarzenia.

Seria pożarów w Rosji

W ostatnim czasie w Rosji dochodzi do licznych pożarów. W mieście Iszym w obwodzie tiumeńskim spłonęło centrum handlowe „Gagarinskij” . Pożar wybuchł na dachu budynku i objął obszar blisko 5 tys. metrów kwadratowych. Jego przyczyny nie zostały ustalone.

Duży pożar miał miejsce także w kompleksie sportowym w Tomsku. Ogień zajął około 2,5 tys. metrów kwadratowych i pojawił się na początku także na dachu. Także w tym wypadku jeszcze nie wiadomo, co było jego przyczyną.

Pod koniec kwietnia zapaliła się turbinownia elektrowni na Sachalinie. Ogień pojawiał się dwukrotnie, a potęgowały go silne wiatry. Elektrociepłownia Sachalińska Gres-2 to jedna z „najmłodszych elektrowni” w Rosji. Została oddana do użytku w 2019 roku. Tym bardziej dziwnym było wystąpienie w niej pożaru.