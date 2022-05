Atak na miasto soli. Rosja uderza z powietrza

– Zobaczymy się jeszcze? – pyta nas Daria Wołkowa, która przez półtora miesiąca była w Sołedarze jedyną lekarką na ok. 10 tys. osób, i z którą widzieliśmy się ostatnio 9 maja. Dziś pierwszy raz nie poszła do pracy. Ze strachu. Trzy dni temu rakieta spadła w miejsce, gdzie była chwilę wcześniej. Dziś trafiła w kopalnię soli, gdy wjeżdżaliśmy do miasta z pomocą dla Darii.

Od naszej ostatniej wizyty w Sołedarze minął równo tydzień. Pisaliśmy wtedy o zaognionej sytuacji na Donbasie przy okazji 9 maja i „dnia zwycięstwa” w Rosji. Nie wiedzieliśmy wówczas, czy uda się nam dojechać do miasta, bo było ono codziennie silnie ostrzeliwane przez Rosjan z powietrza. Ale się udało. Daria Wołkowa oprowadziła nas wówczas po swoim królestwie, czyli przychodni, w której przez półtora miesiąca pracowała sama – inni lekarze wyjechali, podobnie jak mniej więcej połowa mieszkańców miasta. Miasta, w którym w normalnych czasach Artemsil produkuje sól, wydobywaną w kilku miejscowych kopalniach. I to tak czystą, że od razu po wydobyciu może być pakowana i sprzedawana.