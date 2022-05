„Chcielibyśmy porozmawiać o samotności”. Nietypowa akcja księcia Williama i księżnej Kate

Akcja pod hasłem „Mental Health Minute” (pol. Minuta dla zdrowia psychicznego) odbyła się w ubiegły piątek, tuż przed godz. 11. Na falach ponad 500 stacji radiowych w Wielkiej Brytanii słuchacze mogli wysłuchać komunikatu, który wygłosiła brytyjska para książęca.

Komunikat trafił do ok. 20 mln osób

Zachęcali oni rodaków do zwracania uwagi na osoby samotne w swoim otoczeniu. Jak wynika z szacunków, komunikat dotarł w ten sposób do ok. 20 milionów obywateli Wielkiej Brytanii.

- Cześć, jestem Catherine, a ja jestem William. I chcielibyśmy porozmawiać przez minutę o samotności (...) Ostatnie dwa lata [okres pandemii koronawirusa – red.] naprawdę przypomniały nam o znaczeniu relacji międzyludzkich – można było usłyszeć w eterze.

Duża skala problemu w grupie wiekowej 16-24 lata

„Mental Health Minute” to część szerszego projektu, który nosi nazwę „Mental Health Awareness Week” (pol. Tydzień świadomości zdrowia psychicznego). Jak wynika z danych brytyjskiego rządu, aż 11 proc. Brytyjczyków w przedziale wiekowym 16-24 lata doświadczyło ostatnio poczucia samotności, które może być przyczyną wielu zaburzeń psychicznych.

To zdecydowanie najwyższy wskaźnik spośród wszystkich grup wiekowych. Co gorsza, inne badania wskazują na to, że to właśnie młodzi dorośli najczęściej mają problem ze zwróceniem się o pomoc w tej sprawie.

Książe William sam zmagał się z samotnością

- Więc jeśli uważasz, że ktoś, kogo znasz, może czuć się samotny, po prostu zadzwoń do niego, wyślij mu SMS-a lub zapukaj do jego drzwi – przekonywała księżna Kate.

Włączenie się pary książęcej we wspomnianą akcję nie było przypadkowe. Książe William wielokrotnie opowiadał mediom o własnych zmaganiach z poczuciem samotności, której doświadczył po śmierci swojej matki – księżnej Diany. Zginęła ona w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 r. William miał wtedy 15 lat.

