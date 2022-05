Zadziwiająco spokojna reakcja Putina. „Rosja nie ma problemu ze Szwecją i Finlandią”

Władimir Putin miał „niezwykle spokojnie” zareagować na doniesienia o tym, że Szwecja i Finlandia chcą dołączyć do NATO. – Jeśli chodzi o rozszerzenie, Rosja nie ma problemu z tymi państwami – żadnego. A zatem w tym sensie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Rosji ze względu na rozszerzenie (NATO – przyp. red.) o te kraje – powiedział Władimir Putin przywódcom krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. – Ale ekspansja infrastruktury wojskowej na tym terytorium z pewnością sprowokuje naszą reakcję – dodał.

Jednak zanim przemówił Putin, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powiedział, że Zachód nie powinien mieć złudzeń, że Moskwa po prostu pogodzi się z nordycką ekspansją NATO. – Sytuacja radykalnie się zmienia. Wszystko to jest odzwierciedleniem absolutnie fałszywego i wypaczonego postrzegania tego, co dzieje się na świecie, przez politycznie ukształtowane kręgi na Zachodzie, a w szczególności w krajach Europy północnej. To, że bezpieczeństwo Szwecji, a także Finlandii, nie zostanie wzmocnione w wyniku tej decyzji, jest dla nas jasne – powiedział cytowany przez agencję Interfax.

– To, w jakiej formie zapewnimy sobie bezpieczeństwo po zmianie tej ogólnej struktury NATO, to już osobna kwestia – zaznaczył. Riabkow wskazał, że „będzie to zależało od tego, jakie będą praktyczne konsekwencje spodziewanego przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego”. – Nie powinni mieć złudzeń, że będziemy to tak po prostu znosić – dodał. Jak stwierdził, to „kolejny poważny błąd o dalekosiężnych konsekwencjach”. Natomiast były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew groził wcześniej, że Rosja rozmieści w Kaliningradzie broń jądrową, jeśli Szwecja i Finlandia wstąpią do NATO.

Szwecja chce dołączyć do NATO. Ważna deklaracja premier

W niedzielę 15 maja Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna podjęła decyzję, że kraj będzie pracował nad złożeniem wniosku o przystąpienie do NATO. Minister spraw zagranicznych Ann Linde nazwała ten krok „historyczną decyzją”. – Rosyjska inwazja na Ukrainę pogorszyła sytuację bezpieczeństwa Szwecji i Europy jako całości – oceniła. Kilka godzin wcześniej prezydent Finlandii oficjalnie przekazał, że jego kraj będzie ubiegał się o członkostwo w NATO, a jako powód podał „maksymalizowanie” bezpieczeństwa kraju. Sauli Niinisto wyraził nadzieję, że parlament zatwierdzi decyzję o złożeniu formalnego wniosku do włączenia do organizacji.

Dzień później rząd w Sztokholmie podjął formalną decyzję w sprawie pełnego członkostwa w NATO. – Chcemy dołączyć do Sojuszu – przekazała premier Szwecji Magdalena Andersson. – Ambasador Szwecji przy NATO wkrótce przekaże dokument władzom organizacji. Szwecja potwierdzi wówczas pisemnie swoją chęć i zdolność do członkostwa w sojuszu obronnym – dodała szefowa rządu. Kilka godzin wcześniej większość deputowanych w szwedzkim parlamencie opowiedziała się za wstąpieniem kraju do NATO.

