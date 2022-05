Nowe doniesienia z Azowstalu. Rosyjskie media pokazują film z ewakuacji

Zakłady Azowstal w Mariupola to ostatni punkt obrony w mieście. Cywile zostali z niego ewakuowani, ale w hucie z systemem podziemnych korytarzy i bunkrów pozostali wojskowi z pułku Azow i piechoty morskiej. Ich sytuacja jest dramatycznie zła.

„Obrońcy Mariupola wykonali rozkaz, mimo wszelkich trudności, odparli przeważające siły wroga na 82 dni i pozwolili armii ukraińskiej na przegrupowanie, przeszkolenie większego personelu i otrzymanie dużej ilości broni z krajów partnerskich”- poinformował w poniedziałek na Twitterze dowódca pułku Azow. „Żadna broń nie zadziała bez profesjonalnych żołnierzy, co czyni z nich najcenniejszy element armii. W celu ratowania życia cały garnizon Mariupola realizuje zatwierdzoną decyzję Naczelnego Dowództwa Wojskowego i liczy na wsparcie narodu ukraińskiego” – dodał, nie podając konkretów.

Według agencji Reutera może to oznaczać, że „najdłuższa i najkrwawsza bitwa wojny na Ukrainie dobiegła końca”.Reuters pisze, powołując się na swoje źródło, że w poniedziałek kilka autobusów przewożących ukraińskich bojowników opuściło zakład. Agencji nie udało się ustalić, ile osób było w środku.

Ranni żołnierze w podziemiach zakładów

Agencje AFP i Reuters powołując się na doniesienia rosyjskiego resortu obrony przekazała w poniedziałek, że Rosja i Ukraina zawarły porozumienie w sprawie ewakuacji rannych żołnierzy, którzy chronili się w podziemiach zakładów Azowstal. „16 maja w wyniku negocjacji z przedstawicielami ukraińskiej armii, okrążonymi na terenie zakładów hutniczych Azowstal w Mariupolu, osiągnięto porozumienie w sprawie ewakuacji rannych” – napisano w oficjalnym komunikacie rosyjskiego ministerstwa.

Strona ukraińska nie potwierdziła tych informacji. W poniedziałek wieczorem do sieci trafił film, na którym widać rannego na noszach, a ukraiński portal ТРУХА napisał: „są doniesienia, że 51 rannych Ukraińców zostało ewakuowanych z Azowstalu”. W swoim wpisie na Telegramie dodał, że rosyjskie media błędnie przedstawiały zdjęcia jako kapitulację obrońców miasta. „Co więcej, nie była to kapitulacja, jak prezentowały rosyjskie media. Była to wymiana ciężko rannych żołnierzy ukraińskich na rosyjskich jeńców wojennych” – napisano.

Dziennikarz niezależnego rosyjskiego portalu Meduza napisał, że „rosyjskie media opublikowały materiał filmowy, który rzekomo pokazuje pierwszych rannych żołnierzy Azowa przywiezionych do Donieckiej Republiki Ludowej podczas dzisiejszej ewakuacji zakładów Azowstal w Mariupolu”.

Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko poinformował, że mieszkańcy Mariupola trafiają do obozów rozsianych po terytorium Rosji. „Czekiści są wierni swoim nawykom. XXI wiek, deportacje, obozy. Mieszkańcy Mariupola są przetrzymywani w 66 obozach w całej Rosji. Teraz cały świat widzi prawdę o tym, jak są nieludzcy” – napisał Heraszczenko.

