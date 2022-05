Lwów i okolice zaatakowane przez Rosjan. „Ostrzelali obiekt niemal przy granicy z Polską”

Rosjanie ponownie ostrzelali zachodnią część Ukrainy. W nocy w Lwowie słyszane było kilka głośnych wybuchów, a niebo rozświetlała łuna po eksplozjach. Wcześniej ogłoszony został alarm przeciwlotniczy, a mer Lwowa Andriej Sadowy apelował do mieszkańców, by go nie ignorowali. Już po ostrzale urzędnik poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza. Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczonych obiektach.

Więcej informacji przekazał gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozicki. „(Rosjanie – red.) znowu ostrzelali obiekt infrastruktury wojskowej w rejonie jaworowskim, niemal przy granicy z Polską” – poinformował. Trwa oczekiwanie na oficjalne informacje o tym, co było celem ostrzałów, ile ich było, i jakie są skutki.

Ataki Rosjan na poligon w Jaworowie

Przypomnijmy, że Rosjanie już 13 marca ostrzelali Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa, znane jako Poligon Wojskowy Jaworów. Obiekt położony jest 30 km na północny zachód od Lwowa i około 20 km od granicy z Polską. To baza wojskowa obejmująca ośrodek szkolenia żołnierzy, głównie na misje pokojowe.

W pierwszym ataku na Jaworów zginęło kilkudziesięciu żołnierzy, a ponad 100 zostało rannych. Pierwsze doniesienia mówiły o 35 ofiarach śmiertelnych, ale bilans z czasem rósł – wiele osób znajdowało się w stanie ciężkim.

Czytaj też:

Miedwiediew grozi zagranicznym ochotnikom, którzy walczą na Ukrainie. „Zostaną poddani denazyfikacji”