Papież Franciszek wysyła arcybiskupa do Kijowa. Znane szczegóły wizyty

Sekretarz do spraw stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami arcybiskup Paul Richard Gallagher wyjeżdża w środę 18 maja do Kijowa – powiedział duchowny w rozmowie z włoską telewizją RAI. Abp Gallagher ma w piątek spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Podróż pierwotnie była miała się odbyć przed Wielkanocą, ale nie doszła do skutku z powodu zakażania koronawirusem sekretarza ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami.

Abp Gallagher będzie trzecim papieskim wysłannikiem na Ukrainę od momentu wybuchu wojny. Celem Watykanu ma być zrównoważenie troski o Ukraińców z wysiłkami na rzecz utrzymania otwartego dialogu z Rosją. Podróż duchownego do Kijowa odbędzie się w czasie, gdy Stolica Apostolska stara się podtrzymać nowo zacieśnione więzi z rosyjskim Kościołem prawosławnym i jednocześnie wspierać cierpiących wiernych z Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Arcybiskup Paul Richard Gallagher uda się z wizytą do Kijowa

Kolejnym aspektem są słowa Franciszka, który krytykował zwiększenie wydatków na wojsko w obliczu wojny na Ukrainie wywołanej przez Rosję. Te słowa są często zestawiane z pojęciem „wojny sprawiedliwej”, które jest zgodne z katolicką nauką. Taka wojna jest prowadzona przez demokratycznie wybrane władze, dokonywana w słusznej sprawie (obrony przed napaścią) oraz z właściwą intencją (bez zamiaru zaboru ziemi wroga i niszczenia jej ludności).





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Sekretarz ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami wyjaśniał, że papież uznaje zasadność każdego systemu bezpieczeństwa, a więc i słusznej obrony, o ile jest ona „proporcjonalna”. Zdaniem abpa Gallaghera Ojciec Święty jest „bardzo zatroskany”, aby świat „nie wszedł w kolejny etap wyścigu zbrojeń”. Franciszek obawiał się, że istnieje ryzyko wojny nuklearnej. Papież nalegał, aby zawsze „było miejsce na dialog i dyskusję w celu osiągnięcia pokoju”.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Żony obrońców Mariupola napisały do papieża. Dostały niespodziewane zaproszenie