Wołodymyr Zełenski pojawił się publicznie z żoną pierwszy raz od wybuchu wojny. Uwagę przykuł strój prezydenta Ukrainy

Pogrzeb zmarłego 10 maja Leonida Krawczuka odbył się w Kijowie, mimo trwającej wojny. Jak relacjonuje „Ukraińska Prawda”, uroczystość miała miejsce w Domu Ukraińskim na placu Europejskim, w centrum stolicy.

Wzięli w niej udział między innymi prezydent Wołodymyr Zełenski razem z żoną Ołeną. To ich pierwsze publiczne wyjście od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Para prezydencka została sfotografowana, gdy podeszła do trumny pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy, by złożyć mu hołd i kwiaty. W uroczystości wzięli także udział między innymi mer Kijowa Witalij Kliczko, minister kultury Ołeksandr Tkaczenko i minister obrony Ołeksij Reznikow, a także byli prezydenci: Petro Poroszenko, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma.

Brytyjski tabloid „The Daily Mail” zwraca uwagę na strój ukraińskiego przywódcy. Zełenski był ubrany cały na czarno zamiast wojskowej zieleni, która stała się w ostatnich miesiącach jego znakiem rozpoznawczym. Prezydent nie miał jednak na sobie eleganckiego garnituru, lecz czarne spodnie i koszulę. Na czarno ubrana była także pierwsza dama.

Miesiąc temu Ołena Zełenska wyznała w obszernym wywiadzie dla amerykańskiego „Vogue'a”, że od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę kontaktuje się z mężem tylko telefonicznie z obawy, że para prezydencka może być celem dla Rosjan. Ujawniła też, że 24 lutego obudziła się „między czwartą a piątą rano z powodu jakiegoś huku” i opowiedziała, jak wyglądał tamten poranek. „Nie od razu zdałam sobie sprawę, że była to eksplozja. Nie rozumiałam, co to mogło być. Mojego męża nie było w łóżku. Jednak kiedy wstałam, od razu go zobaczyłam, już ubranego, w garniturze, jak zwykle” – powiedziała. Zaznacza jednak, że to był ostatni raz, gdy widziała go w takim stroju. „«Zaczęło się». To wszystko, co wtedy powiedział” – zdradzała Zełenska.

Nie wiadomo, kiedy ukraińska pierwsza dama wróciła do Kijowa i czy razem z nią wróciły dzieci.







