Zełenski rozmawiał z Macronem. Prezydent zdradził, jakie tematy poruszono

Prezydent Ukrainy przekazał w mediach społecznościowych, że odbył rozmowę z Emmanuelem Macronem. O jej przebiegu poinformował na Twitterze. Wołodymyr Zełenski przekazał prezydentowi Francji najnowsze doniesienia z frontu. Wspomniał m.in. o operacji ratowania rannych obrońców Mariupola z Azowstalu, a także o szansach na przeprowadzenie rozmów pokojowych z Rosją. Polityk ujawnił, że poruszona została także kwestia dostaw paliwa na Ukrainę.

„Omówiliśmy również francuskie wsparcie obronne dla Ukrainy, przygotowania do wprowadzenia przez Unię Europejską 6. pakietu sankcji dla Rosji oraz możliwe metody eksportowania ukraińskich produktów rolnych” - czytamy we wpisie zamieszczonym na Twitterze. Prezydent Ukrainy dodał, że wraz z Emmanuelem Macronem przeprowadził też treściwą dyskusję na temat złożonego przez jego kraj wniosku o członkostwo w UE.

Zełenski twierdzi, że Macron chciał od niego ustępstw

Wcześniej w rozmowie z włoską telewizją RAI Wołodymyr Zełenski nie szczędził gorzkich słów pod adresem Emmanuela Macrona. Prezydent Ukrainy stwierdził, że francuski przywódca próbuje na próżno prowadzić dialog z Władimirem Putinem. Polityk zdradził, że podczas jednej z rozmów telefonicznych miał być namawiany do rezygnacji z części ziem ukraińskich na rzecz Rosji. - Nie pomożemy Putinowi zachować twarzy, płacąc za to naszym terytorium. To byłoby niesprawiedliwe - tłumaczył Wołodymyr Zełenski.

– Dla mnie sugerowanie pewnych rzeczy związanych z ustępstwami dotyczącymi naszej suwerenności na rzecz zachowania twarzy Putina, jest niezbyt słuszne. Nie jesteśmy gotowi, aby coś dla kogoś uratować i stracić przez to nasze terytoria – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Francja reaguje na słowa prezydenta Ukrainy

Na słowa prezydenta Ukrainy zareagował Pałac Elizejski. Strona francuska stanowczo zaprzeczyła, jakoby Emmanuel Macron miał namawiać do jakichkolwiek ustępstw na rzecz Rosji. „Prezydent nigdy nie rozmawiał o niczym z Władimirem Putinem bez zgody prezydenta Zełenskiego i nigdy nie prosił prezydenta Zełenskiego o ustępstwa” - napisano w oświadczeniu.