NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Mariupol zagrożony epidemią. Nowe informacje z 18 maja

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy wojny z Ukrainą, Rosjanie niemal całkowicie zniszczyli Mariupol. WHO obawia się, że katastrofalny stan higieniczny w mieście, na który wpływa zniszczenie przez najeźdźców wodociągów, może spowodować epidemię cholery. Zaczęto przygotowywać szczepionki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Cannes stwierdził, że „dziesiątki tysięcy Ukraińców są przetrzymywane w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski” .

. Wicepremier Rosji Marat Chasnulin zapowiedział odbudowę obwodu chersońskiego, który ma zająć „godne miejsce w rosyjskiej rodzinie” . Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Rosjanie planują przeprowadzenie pseudoreferendum i stworzenie republiki na tym obszarze.

. Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Rosjanie planują przeprowadzenie pseudoreferendum i stworzenie republiki na tym obszarze. Ukraina tymczasowo zawiesiła rozmowy pokojowe z Rosją. Od szczytu w Stambule nie osiągnięto żadnego postępu.



Najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji na żywo.

06:34 Amerykański think-tank Institute for the Study of War analizuje sytuację w Mariupolu. Zdaniem amerykańskich ekspertów, Rosjanie mogli zgodzić się na wymianę jeńców z Ukrainą za żołnierzy z Azowstalu i ewakuację rannych, by szybciej ogłosić, że zajęli miasto. Między 18 a 21 maja w mieście mają odbyć się organizowane w pośpiechu wyjazdy prasowe dla zagranicznych dziennikarzy. 06:30 Zaporoska administracja wojskowa poinformowała, że ukończona została budowa dwóch linii umocnień, które mają ochronić miasto przed ewentualnym rosyjskim szturmem. Do Zaporoża uciekły dziesiątki tysięcy uchodźców wewnętrznych, w tym wiele osób z Mariupola. 06:14 W Melitopolu partyzanci wyeliminowali wysokich rangą rosyjskich żołnierzy. Okupanci starają się ukryć tę sytuację, a jednocześnie gorączkowo poszukują członków ruchu oporu - podała miejscowa administracja.