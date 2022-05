Tym papież Franciszek leczy kolano? Żart rozbawił wiernych

Problemy zdrowotne papieża Franciszka są dobrze znane od lat. 85-latek zmaga się m.in. z rwą kulszową, czy bólem kolana, które ma być w bardzo złym stanie. Na początku maja dolegliwości z nim związane były na tyle dokuczliwe, że papież poddał się zabiegowi infiltracji, czyli podania specjalnego zastrzyku.

Papież Franciszek żartuje o leku na bolące kolano

11 maja papież Franciszek udzielał audiencji generalnej na placu św. Piotra. W tłumie wiernych byli m.in. klerycy z Meksyku. To właśnie przy nich zatrzymał się słynny papamobile, którym podróżuje Ojciec Święty.

Grupa meksykanów postanowiła wykorzystać tę okazję do zadania kilku pytań, które dotyczyły zdrowia Franciszka. Główne dotyczyło oczywiście kolana. Papież odpowiedział, że noga jest „nieposłuszna”.

Następnie klerycy spytali go, w jaki sposób leczy dolegliwości. Tu papież Franciszek zdecydował się na żart, który odnosił się do narodowego napoju alkoholowego Meksyku, którym jest tequila. – Wiecie, czego potrzebuję na moje problemy z nogą? Odrobiny tequili – odpowiedział Ojciec Święty.

Tłum wiernych, którzy to usłyszeli, a także sam papież, zareagowali śmiechem. Przyszli duchowni zapewnili, że pojawią się w Domu św. Marty, gdzie mieszka Franciszek z butelką trunku. Klerycy wykorzystali krótką rozmowę z Ojcem Świętym na to, żeby podziękować mu za to, że mimo poważnej i uciążliwej choroby spotyka się z wiernymi.

Całe zajście miało miejsce 11 maja, jednak nagranie z niego dopiero teraz pojawiło się w sieci. Internauci również zareagowali na nie śmiechem, a następnie bardzo chętnie rozpowszechnili je w mediach społecznościowych.

twitterCzytaj też:

Papież Franciszek wysyła arcybiskupa do Kijowa. Znane szczegóły wizyty