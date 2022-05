Rosjanie twierdzą, że już 959 żołnierzy wyszło z Azowstalu. Co ich czeka?

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin broń złożyło 694 żołnierzy (w tym 29 rannych), a łączna liczba tych, którzy opuścili zakłady Azowstal w Mariupolu, wynosi 959 osób. Wliczono w to 265 wojskowych, którzy zostali ewakuowani w poniedziałek 16 maja. Rzecznik resortu obrony Igor Konaszenkow poinformował, że 80 z blisko tysiąca żołnierzy było rannych, a 51 z nich leczonych jest na okupowanych terenach w Nowoazowsku.

Na razie Ukraińcy nie potwierdzają, ile osób od 16 maja opuściło Azowstal.

Ewakuacja z Azowstalu

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, 17 maja z Azowstalu wyjechało co najmniej 7 autobusów z ukraińskimi obrońcami huty. Eskortowało je rosyjskie wojsko. Ponad 250 osób trafiło do kolonii w Oleniwce w obwodzie donieckim. Ukraińcy mają być przesłuchiwani.

We wtorek pojawiły się filmy z ewakuacji wojskowych z Azowstalu, na których widać, jak żołnierze, którzy są w lepszym stanie, wynoszą rannych. Ewakuowani są także przeszukiwani, a następnie wywożeni przez Rosjan na tereny czasowo okupowane. Sytuację skomentował doradca Zełenskiego. „83 dni obrony Mariupola przejdą do historii jako Termopile XXI wieku. Obrońcy Azowstalu zrujnowali rosyjski plan zdobycia wschodu Ukrainy, udowodnili prawdziwą ‘zdolność bojową’ Rosji. To całkowicie zmieniło przebieg wojny” – podkreślił Mychajło Podoliak.

Dlaczego Rosjanom zależało na ewakuacji Azowstalu?

Amerykański think-tank Institute for the Study of War analizuje sytuację w Mariupolu. Zdaniem amerykańskich ekspertów, Rosjanie mogli porozumieć się z Ukrainą na wymianę jeńców za żołnierzy z Azowstalu i ewakuację rannych, by szybciej ogłosić, że zajęli miasto. Między 18 a 21 maja w mieście mają odbyć się organizowane w pośpiechu wyjazdy prasowe dla zagranicznych dziennikarzy.

Pojawiają się obawy, czy Rosjanie rzeczywiście doprowadzą do wymiany jeńców za żołnierzy z Pułku Azow. W Dumie są bowiem projekty, które mogą to uniemożliwić. Jeden z nich to petycja o wprowadzenie prawa zakazującego wymiany jeńców, gdy miałyby nią zostać objęte osoby oskarżone o „nazizm”. Spiker Dumy Wiaczesław Wołodin twierdził publicznie, że obrońcy Mariupola powinni być sądzeni za brodnie wojenne.