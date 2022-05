Boeing rozbił się z winy pilota? Niepokojące doniesienia Amerykanów

Do katastrofy doszło 21 marca w południowych Chinach. Samolot linii China Eastern Lines z nadal nieustalonych przyczyn nagle zmienił tor lotu i zaczął niemalże pionowo spadać. Na miejscu zginęły 132 osoby. W tej sprawie pojawiły się nowe, zaskakujące wątki. W rozmowie z „Wall Street Journal” dwie anonimowe osoby związane ze śledztwem przyznały, że do katastrofy mógł doprowadzić człowiek.

Tragedia w Chinach z winy pilota lub innej osoby?

Zdaniem osób związanych ze śledztwem, nie ma dowodów, które wskazywałyby, że do tragedii mogło dojść z powodu awarii technicznej. W zapisach czarnych skrzynek nie znaleziono żadnych informacji na temat usterek, czy błędów. Zapis wskazał za to, że maszyna zaczęła obniżać lot z powodu działań w kokpicie. Nie wiadomo, czy śledczym udało się dotrzeć do zapisów rozmów w kabinie pilotów, a także, czy były one czytelne, ponieważ na skutek katastrofy został uszkodzony rejestrator.

Informatorzy nie zdradzili, czy przyczyną katastrofy były działania pilotów, czy może ktoś wtargnął do kabiny i doprowadził do tragedii. Podkreślili, że wszystkie scenariusze są możliwe. W oficjalnych komunikatach od dawna podawano, że piloci byli zdrowi i wiedli szczęśliwe życie rodzinne. Ich sytuacja finansowa również miała być stabilna.

Co ciekawe, śledztwo ws. katastrofy prowadzili wspólnie Amerykanie i Chińczycy. Jednak to lokalni eksperci mieli dostęp do kompletnej dokumentacji. Z informacji, które przekazał rozmówca „Wall Street Journal”, Amerykanie nie mieli wglądu do wszystkich zgromadzonych podczas śledztwa informacji.

Śledczy nabrali wody w usta

Do sprawy na razie nie chcą odnosić się ani Amerykanie, ani Chińczycy. Dziennik o komentarz do sprawy spytał m.in. przewoźnika, czyli China Eastern Airlines. W oświadczeniu, przesłanym z dużym opóźnieniem, poinformowano, że śledczy nie znaleźli dowodów na usterkę techniczną samolotu. Dziennikarzy odesłano również do wcześniejszego komunikatu, w którym znajdowała się informacja dotycząca stanu zdrowia pilotów.

Komentarza odmówiły za to Boeing, producent samolotu, a także amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Dziennikarze zostali poproszeni o skierowanie pytań do chińskich władz.

Chiny na doniesienia zareagowały bardzo gwałtownie. W mediach ocenzurowano zrzuty ekrany zawierające artykuł „Wall Street Journal”. Dodatkowo w popularnej platformie Weibo zabroniono używania hasztagów „China Eastern” i „czarne skrzynki China Eastern”. Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego (CAAC) nie udzieliła oficjalnego komentarza, jednak w odpowiedzi na pogłoski przekazała, że spekulacje „poważnie wprowadziły w błąd opinię publiczną” i „zakłóciły prace związane z badaniem wypadku”.

