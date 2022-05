Atak nożownika w Londynie. Nie żyje 21-letnia Polka

21-letnia Polka została znaleziona we wtorek nad ranem na ulicy South Ealing w Londynie. Detektywi ustalili tożsamość ofiary. To Anna J. (nazwisko anonimizujemy ze względu na dobro rodziny). Pod zarzutem morderstwa zatrzymano 29-latka. Jak podaje BBC News – mężczyzna był znany ofierze.

Wcześniej policja zatrzymała do sprawy 20-letniego mężczyznę, ale zwolniła go po przesłuchaniu.

Miejsce morderstwa

Policja zaapelowała do mieszkańców oraz osób przebywających między godziną 23:15 w poniedziałek a 1:00 we wtorek o sprawdzenie kamer samochodowych i domowych „pod kątem wszystkiego, co wydaje się nietypowe”.

Mieszkańcy tej okolicy powiedzieli dziennikarzom Daily Mail, że ulica, w której znaleziono Polkę jest skrótem dla ludzi idących do pobliskiej stacji londyńskiego metra, ale po zmroku powinno się jej unikać bo jest słabo oświetlona.

– Nigdy tamtędy nie chodzę po zmroku – powiedziała kobieta, której dom znajduje się nieopodal miejsca zbrodni. – Przejście jest na tyle wąskie, że trudno się zmieścić dwóm osobom – dodała.

Mieszkańcy wskazują, że w tej okolicy często kręcą się dilerzy narkotyków.