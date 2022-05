„Wstrzykiwałabym im narkotyki. Rozcinałabym im p***”. Zidentyfikowano Rosjankę z szokującego nagrania

Szokująca rozmowa została przechwycona z telefonu żołnierza stacjonującego w pobliżu Charkowa. Żona Rosjanina opowiadała mu o swoim niezadowoleniu z tego, że ukraińskie dzieci bezprawnie przewiezione do kraju okupanta odmawiały rysowania symboli na obchody „Dnia Zwycięstwa”. Opisała, co by zrobiła z dziećmi, gdyby pracowała w szkole.

– Wstrzykiwałabym im narkotyki, patrzyłabym w oczy i mówiłabym: „zdychaj, cierp” . Rozcinałabym im p***, wycinałabym im gwiazdki na plecach, codziennie obcinałabym to jedno ucho, to jeden palec, żeby je bolało – opowiadała żona okupanta. Rosjanka wyrażała przekonanie, że ukraińskie dzieci staną się „nazistami” i będą się mścić za brutalność rosyjskich okupantów.

Naprawdę nienawidzę tych Ukraińców, Wowa, teraz w ogóle ich nienawidzę. Ja bym nawet zastrzeliła te dzieci – mówiła żona okupanta.





Dziennikarze zidentyfikowali kobietę

Tożsamość bohaterki szokującego nagrania ujawnili dziennikarze Radia Swaboda. Jak piszą, partnerka okupanta jest obywatelką Rosji, nazywa się Julia Kopytowa i mieszka w mieście graniczącym z Ukrainą. Ukraińcy zostali do niego przymusowo ewakuowani przez władze rosyjskie. W 2019 r. kobieta pracowała w szpitalu dziecięcym w obwodzie smoleńskim. Na portalach społecznościowych można znaleźć jej zdjęcia z mężem.

„Ruski mir” jak nazizm

Według SBU rosyjski żołnierz był zszokowany słowami partnerki i nie wiedział, co powiedzieć. „»Ruski mir« to nowoczesny nazizm, bez względu na to, jakie ma hasła i cele ” – podkreśla służba.