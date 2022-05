Hołownia będzie rozmawiał z włoskimi politykami o wojnie. „Putin przegra”

Lider Polski 2050 powiedział, że w przyszłym tygodniu odwiedzi Włochy i będzie rozmawiał z politykami o wojnie na Ukrainie. – Będę rozmawiał o tym, jak patrzeć na kwestię wschodnią, Rosji, Ukrainy – mówił.

– Ma pan nadzieję, że im to uświadomi? – pytał Bogdan Rymanowski.

– Mamy do tego narzędzia, należymy do dynamicznie rosnącej grupy Renew Europe. Z Włochami można w prosty sposób o tym porozmawiać. Rosja i Ukraina – wiemy, ile tam się uprawia ziarna. My w Polsce jesteśmy bezpieczni, ceny chleba wzrosną, pewnie o 100 proc., ale nie będziemy mieli głodu – mówił Hołownia. Dodał, że znaczna część zboża z tego regionu trafiała do Afryki. – Jak tam się zacznie głód, to znaczna część uchodźców, którzy będą umierali z głodu, popłynie do Włoch. Popłyną do Hiszpanii, Grecji – mówił. – I wtedy dopiero będzie Rozalka Olaboga, jak to się stało, że my się z tym Putinem w odpowiednim momencie nie rozliczyli – kontynuował.

Hołownia: Zakończyć spór o Izbę Dyscyplinarną SN

Szymon Hołownia dodał, że „Putin tę wojnę przegra”.– Pytanie jaka będzie pozycja Polski przy stole, przy którym będzie negocjowany traktat pokojowy. Ukraina go będzie negocjować, ale jednak wspólnota międzynarodowa na jakiejś podstawie będzie musiała zdejmować sankcje – powiedział. – Jakie warunki my postawimy? – pytał.

Dodał, że pozycja Polski w Europie mogłaby wzrosnąć, jeśli zakończy „idiotyczny spór” wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Ukraina jest głównym producentem zboża na świecie, od jej dostaw uzależnione są m.in. kraje na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. W obliczu wojny i blokady wojskowej portów na Morzu Czarnym nasz wschodni sąsiad nie jest w stanie eksportować swoich zbóż. Nowe porozumienie ma umożliwić eksport drogą morską z portów Unii Europejskiej, w tym z Polski. Z Ukrainy do Unii Europejskiej zboże będzie podróżowało koleją.

Czytaj też:

Odbudowa Ukrainy za majątki oligarchów. Unia Europejska przygotowuje rozwiązania prawne