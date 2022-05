Polski system rakietowy Piorun w użyciu bojowym na Ukrainie. Do sieci trafił film

PPZR Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy polskiej produkcji. Jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. 8 lutego, jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji za naszą wschodnią granicą, Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. nieodpłatnego przekazania Siłom Zbrojnym Ukrainy sprzętu z zasobów Sił Zbrojnych RP. Chodziło m.in. o zestawy rakietowe Piorun oraz amunicję.

„Prawdopodobnie pierwsze sfilmowane użycie bojowe polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun na Ukrainie” – napisało na Twitterze konto Ukraine Weapons Tracker, które zbiera informacje o sprzęcie używanym w czasie rosyjskiej inwazji. „(...) tutaj został on użyty prawdopodobnie do zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego Orłan-10. Chociaż Orłan-10 nie jest bardzo wartościowym celem, nadal może być używany do skierowania artylerii na pozycje ukraińskie” – wyjaśnił autor wpisu. Orłan-10 jest wykorzystywany przez Rosję w celach rozpoznawczo-patrolowych.

twitter

Rosyjski śmigłowiec zestrzelony dzięki systemowi Piorun

Wcześniej Dowództwo Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy informowało, że system Piorun przysłużył się w walce na Ukrainie.

„Dziś, 11 maja, w obwodzie charkowskim rosyjski śmigłowiec zwiadowczy i uderzeniowy Ka-52 został zestrzelony przez jednostkę obrony przeciwlotniczej 95. oddzielnej brygady desantowo-szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy, za pomocą systemu Piorun. Nadal wykonujemy misje bojowe i niszczymy wrogów Ukrainy!” – przekazało tydzień temu w mediach społecznościowych Dowództwo Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informację w sprawie zestrzelania śmigłowca dzięki systemowi Piorun przekazał też ekspert do spraw wojskowych, Jurij Koczewenko. Wówczas nie było jednak dowodu w postaci nagrania na użycie polskiego systemu rakietowego.