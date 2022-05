Rosja zmienia decyzję? Podejmie kroki w celu wystąpienia z dwóch organizacji

Serwis Politico pisze, że rosyjskie władze oskarżają instytucje międzynarodowe o zaniedbywanie „zobowiązań, jakie mają wobec jej kraju”.

– Musimy zrewidować nasze zobowiązania międzynarodowe, traktaty, które dziś nie przynoszą żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie: bezpośrednio szkodzą naszemu krajowi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do Dumy Państwowej listę takich umów – powiedział Piotr Tołstoj, wicemarszałek rosyjskiej Dumy. –Razem z Radą Federacji zamierzamy je przeanalizować i zaproponować ich wycofanie – zadeklarował.

Zmiana w polityce rządu Putina. Rosja opuści WTO?

Wicemarszałek rosyjskiej Dumy zwrócił uwagę na Światową Organizację Handlu i Światową Organizację Zdrowia, „które zaniedbały wszelkie zobowiązania wobec Rosji”. Politico zwraca uwagę, że zapowiedź wycofania się Rosji z WTO wydaje się być zmianą w polityce rządu Putina. Jeszcze w zeszłym miesiącu Moskwa dawała do zrozumienia, że wolałaby pozostać w organizacji.

W marcu prokremlowska partia w Dumie przygotowała projekt ustawy proponującej wystąpienie Rosji ze Światowej Organizacji Handlu. Powodem było zawieszenie przez grupę państw Zachodu umów handlowych z Rosją z powodu inwazji na Ukrainie.

Dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge twierdzi, że pytał rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o ewentualne wystąpienie Rosji z organizacji. Miał otrzymać odpowiedzieć, że „stanowisko Rosji jest wprost przeciwne”, a Rosja zamierza podtrzymywać współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia.

10 maja europejskie kraje członkowskie WHO zagłosowały za rezolucją, która zmusza organizację do przeniesienia europejskiego biura ds. chorób niezakaźnych z Moskwy. Elementem rezolucji było także zawieszenie spotkań regionalnych w Rosji. Wiceminister zdrowia Andriej Plutnicki potępił rezolucję i ocenił, że jest to „rażące naruszenie statutu WHO”.

