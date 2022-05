Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO. Premier o tym, co zrobiłaby Polska w razie ataku na te kraje

Premier odniósł się do planów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO podczas konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Strategic Ark.

– W przypadku ataku na Szwecję czy Finlandię w okresie ich procesu przystąpienia do NATO Polska przyjdzie im z pomocą –powiedział Mateusz Morawiecki.

– Chciałbym w jasny sposób powiedzieć, że w przypadku ataku na Szwecję czy Finlandię w okresie ich procesu przystąpienia do NATO Polska przyjdzie im z pomocą – zadeklarował. Dodał też, że stałe bazy sojusznicze powinny zostać ustanowione w krajach wschodniej flanki. – Polska jest gotowa do zbudowania takich baz, które byłyby miejscem stacjonowania lekkich jednostek w sposób stały – mówił. Wezwał też do dalszej izolacji Rosji i Władimira Putina. – Wzywam wszystkich do doprowadzenia do izolacji prezydenta Rosji. Dyplomacja wymaga dialogu, ale nie można negocjować z terrorystami – powiedział.

Finlandia i Szwecja chcą wejść do NATO. Turcja przeciwna

W środę 18 maja Finlandia i Szwecja złożyły formalne wnioski o przyjęcie obu krajów do NATO na ręce sekretarza generalnego Sojuszu. Do przyjęcia nowych państw niezbędna jest zgoda wszystkich członków. Tymczasem prezydent Turcji zapowiedział, że jego kraj nie poprze kandydatury Finlandii i Szwecji do NATO.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan tłumaczył, że w obu państwach schronienie znalazły osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, którego władza wini za nieudany zamach stanu w Turcji w 2016 roku. Dodał, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia nie zgodziły się na wydanie 33 obywateli.

- A więc nie oddajecie nam terrorystów, ale prosicie nas o członkostwo w NATO? NATO jest organizacją działającą na rzecz bezpieczeństwa. Dlatego nie może być zgody, by ta organizacja została pozbawiona bezpieczeństwa – powiedział Erdogan.

