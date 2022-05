Platynowy Jubileusz Elżbiety II. Jak będą wyglądać huczne obchody?

Główne wydarzenia zaplanowano w dniach 2–5 czerwca. 2 czerwca odbędzie się parada wojskowa Trooping the Colour, w której królowa Elżbieta II ma wziąć udział. W tradycyjnej paradzie zaprezentuje się ponad 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków. Przejadą oni aleją The Mall do placu Horse Guard's Parade. Dołączą do nich członkowie rodziny królewskiej na koniach i w powozach.

Wydarzenie zakończy się przelotem samolotów Królewskich Sił Powietrznych, obserwowanym przez członków rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham. Na piątek 3 czerwca zaplanowano mszę dziękczynną w katedrze św. Pawła za 70 lat panowania królowej.

Gwiazdy na koncercie z okazji jubileuszu Elżbiety II

4 czerwca odbędzie się wielki koncert z udziałem światowych gwiazd. Już od kilku miesięcy było wiadomo, że z okazji 70-lecia panowania monarchini odbędzie się gala z udziałem gwiazd, a koncert będzie transmitować BBC. W środę stacja podała do wiadomości publicznej listę artystów, którzy zaśpiewają z okazji Platynowego Jubileuszu.

Wśród nich są zespół Queen i Adam Lambert, Craig David, Andrew Lloyd Weber, Rod Stewart, Elton John, Alicia Keys Duran Duran oraz Sam Ryder, który zajął drugie miejsce w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Główną atrakcją ma być koncert Diany Ross. 78-letnia gwiazda nie występowała w Wielkiej Brytanii od 2007 roku. Sprzedaż biletów ma ruszyć wkrótce.

Wielki Lunch. Imprezy uliczne i pikniki

Obchody zakończą się 5 czerwca. Tego dnia Brytyjczycy będą organizować imprezy i pikniki uliczne w ramach Wielkiego Jubileuszowego Lunchu. Pałac Buckingham spodziewa się, że że ponad dziesięć milionów mieszkańców dołączy do imprez, aby „dzielić się przyjaźnią, jedzeniem i zabawą”. Brytyjczycy nadal mogą zgłaszać się za pośrednictwem specjalnej strony po darmowe pakiety, aby zorganizować własną imprezę. Podczas Wielkiego Jubileuszowego Lunchu odbędzie się m.in. bicie rekordu na „najdłuższe przyjęcie uliczne”.

5 czerwca ulicami Londynu przejedzie także korowód, w którym będzie można zobaczyć królewską karocą ze złota, a dzięki technologii cyfrowej zostaną przywołane najważniejsze momenty panowania monarchini. Więcej szczegółów dotyczących korowodu będzie podanych wkrótce. Królowa nie będzie jechać złotą karocą, ale Pałac Buckingham zapowiada, że można „spodziewać się wspaniałej niespodzianki”.

