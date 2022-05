Sąd wydał zgodę na aresztowanie Janukowycza. Jest jeden problem

Były przywódca Ukrainy uciekł do Rosji po protestach na kijowskim Majdanie w 2014 roku. To właśnie wówczas doszło do aneksji Krymu przez Rosję i oderwania części Donbasu. Wiktor Janukowycz podtrzymuje, że decyzja Rady Najwyższej o usunięciu go z urzędu uważa za nielegalną.

Wiktor Janukowycz trafi do aresztu?



19 maja ukraińska Prokuratura Generalna przekazała, że Wiktor Janukowycz jest podejrzany o zorganizowanie w 2014 roku nielegalnego przewozu osób przez granicę państwową Ukrainy. 23 lutego 2014 r. były prezydent Ukrainy, działając wspólnie z pracownikami Departamentu Ochrony Państwa i przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, na obrzeżach wsi Urzuf w obwodzie donieckim, nielegalnie przekroczył granicę i przewiózł co najmniej 20 osób przy użyciu trzech śmigłowców Sił Zbrojnych Rosji - napisano w oficjalnym oświadczeniu służb.

Z informacji agencji UNIAN wynika, że Sąd Rejonowy w Kijowie wydał zgodę na aresztowanie byłego prezydenta. Realizacja tego postanowienia może być jednak problematyczna, ponieważ nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa polityk. 7 marca 2022 roku UNIAN informował, że samolot z Wiktorem Janukowyczem wylądował w Mińsku.

Portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje informacje w wywiadzie podawał, że Władimir Putin w ramach operacji specjalnej chce przywrócić do władzy Janukowycza, który miałby zastąpić na stanowisku „prezydenta Ukrainy” Wołodymyra Zełenskiego. Inna z opcji zakłada opublikowanie „posłania do narodu ukraińskiego w imieniu Janukowycza”.

