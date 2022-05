Gen. Skrzypczak o rozkazie ukraińskich dowódców: Nie wierzę w to. To kapitał, którego Ukrainie nie wolno zmarnować

Media obwieściły upadek Mariupola. Symbolu obrony Ukrainy przeciwko agresji Rosji. Wprawdzie można by sądzić, że fakt opuszczenia niezdobytego miasta-twierdzy przez część jego obrońców jest tego świadectwem, ale to duże uproszczenie. Pole walki rządzi się od tysiącleci swoimi pisanymi i niepisanymi, ale utwierdzonymi tradycją, regułami. To, co ma miejsce w Mariupolu, jest prawdopodobnie tego przykładem.