Rosja przyśpieszy produkcję superbroni. Władimir Putin odebrał raporty

Największy rosyjski koncernu zbrojeniowy pochwalił się, że w 2023 roku rozpocznie seryjną produkcję dronów ofensywnych o nazwie Myśliwy. Dron ma mieć płaską dyszę silnika, co ma utrudniać wykrycie go przez radary. S-70 Myśliwy jest konstruowany przez firmę Suchoj. Jego masa startowa ma wynosić 20 ton. Maszyna będzie mogła według zapowiedzi rozpędzić się do około 1 000 km/h.

Rozmowa Władimira Putina z szefem Rostiechu ws. ofensywnego drona

Szef Rostiechu rozmawiał na temat Myśliwego z Władimirem Putinem. Siergiej Czemiezow mówił m.in., że trwają prace dotyczące stworzenia nowej naziemnej stacji kontroli dla maszyny. Rostiech podkreślił, że pierwszy prototyp był już gotowy w 2021. Testy drona przeprowadzono w sierpniu 2019 r. Lot trwał 20 minut.

Z kolei w pod koniec września Myśliwy wykonał lot razem z myśliwcem piątej generacji Su-57. Dron manewrował w powietrzu w trybie automatycznym na wysokości około 1 600 metrów, a lot trwał ponad 30 minut.

Myśliwy w rosyjskiej armii już 2023 roku

Ministerstwo Obrony Rosji informowało w 2019 r., że podczas pierwszego lotu maszyna była sterowana z ziemi i przed lądowanie osiągnęła pułap 600 metrów. Nie ujawniono jednak, gdzie zostały przeprowadzone testy. Dron ma być wyposażony w silnik odrzutowy, aparaturę rozpoznania radiotechnicznego i optoelektronicznego oraz pociski kierowane i bomby lotnicze o wadze 500 kg.

Z kolei w 2020 r. rosyjski resort obrony informował, że przyśpieszono prace i maksymalnie dostosowano harmonogram, aby dotrzymać termin. Według pierwotnych założeń masowa produkcja maszyny miała rozpocząć się w 2024 r.

