Rubiżne wygląda jak drugi Mariupol. Szef władz obwodu o losie mieszkańców

Hajdaj pokazał na Telegramie zdjęcia zniszczonego Rubiżnego. „Miasto przemysłowe zostało całkowicie zniszczone, nie zachowały się żadne budynki, wielu domów nie da się odrestaurować” – napisał. „Na podwórkach - cmentarze. Przed wojną mieszkało tu ponad 60 000 osób, pracowali w fabrykach, w sferze budżetowej, w rozwiniętym małym biznesie. Dziś mieszkańców dzieli się na trzy kategorie: ewakuowanych do bezpiecznych miast na Ukrainie lub za granicą; deportowanych do Rosji lub na terytoria okupowane; na tych którzy nadal są zakładnikami kadyrowców i mieszkają w piwnicach miasta” – kontynuował we wpisie.

W nawiązaniu do zdjęć zniszczonych budynków napisał: „splądrowane, spalone cegiełki – to teraz nasze Rubiżne. Zbudujemy miasto niemal od podstaw. Wygramy. Nie ma wątpliwości. Ukarzemy za śmierć naszego ludu i zniszczenie naszych miast” – pisał.

W ubiegłym tygodniu eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) poinformowali, że Rosjanie zdołali niemal całkiem opanować Rubiżne. Zbliżone informacje podała także stacja CNN.

Rosyjska ofensywa w obwodzie ługańskim. Ostrzał szkoły

W 86. dniu wojny w Ukrainie Rosjanie prowadzą ofensywę w rejonie Lisiczańska i Siewierodoniecka (obwód Ługański) - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim Rosjanie ostrzelali szkołę. W jej schronie znajdowało się około 200 osób, dużo dzieci. Zginęły 3 osoby - poinformował szef regionalnej administracji, Serhij Hajdaj.

Najeźdźcy rozpaczliwie bronią swoich pozycji w okolicach Charkowa, w północno-wschodniej części kraju, skąd są wypierani przez Ukraińców, przeprowadzają kontrataki w celu odzyskania utraconych zdobyczy.





