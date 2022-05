Były brytyjski szpieg: Putin „przeżarty” przez raka. Mówi o chaosie na Kremlu

Christopher Steele pracował w rosyjskim biurze MI6 i opublikował dane wywiadowcze na temat kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 r. Były szpieg w rozmowie z radiem LBC powiedział, że „dokładne szczegóły” choroby niedomagającego Putina nadal nie są znane, ale jego stan zdrowia „z pewnością ma obecnie bardzo poważny wpływ na zarządzanie Rosją”. Zdaniem byłego szpiega Putin musi przerywać spotkania, żeby konsultować się z lekarzami.

– Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, które podobno trwają całą godzinę, są w rzeczywistości podzielone na kilka sekcji… (Putin - red.) wychodzi i otrzymuje jakieś leczenie pomiędzy nimi – opowiadał były agent.

Steele powiedział, że Kreml jest w „pogłębiającym się nieładzie i chaosie” oraz, że „nie ma wyraźnego przywództwa politycznego” pochodzącego od Putina, który choruje coraz bardziej. To spowodowało, że struktura dowodzenia armią rosyjską „nie funkcjonowała tak, jak powinna”. Steele powiedział, że szef sztabu Walerij Gierasimow „w zasadzie zniknął” z przestrzeni publicznej. Pojawiają się plotki, że został ranny w ukraińskim ataku lub został odsunięty na bok przez rosyjskiego przywódcę.

Były pracownik brytyjskiego wywiadu zauważył też, że tak zwany „rzeźnik Syrii” Aleksandr Dwornikow wydaje się nie dowodzić rosyjskim frontem wojskowym. – To, co dzieje się na Kremlu wygląda coraz bardziej gorączkowo i niestabilnie – powiedział kontrowersyjny były szpieg. Dodał, że Putin „zapędził się w kozi róg”, przez co wycofanie się z Ukrainy jest mało prawdopodobne z obawy o bezpieczeństwo Putina.

Na co choruje Putin? Spekulacje o Parkinsonie, raku trzustki

Media od lat spekulują o tym, co dolega rosyjskiemu prezydentowi. Jego życie prywatne i stan zdrowia są pilnie strzeżoną tajemnicą. W 2020 roku kremlowski krytyk Walerij Sołowiej zdradził, że Putin miał na początku roku przejść operację z powodu raka trzustki. W rozmowie z „Daily Mail” mówił o jeszcze jednym schorzeniu, jednak szczegółów nie zdradził. Stwierdził tylko, że jedna choroba ma „charakter psychoneurologiczny”, a druga to właśnie nowotwór. W tym samym roku „The Sun” pisał o objawach wskazujących na chorobę Parkinsona. Eksperci analizowali wówczas nagrania, na których widać było niepewny chód, drżące nogi i grymas bólu na twarzy Putina.

