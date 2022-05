Brytyjski Guardian zauważa, że od początku swojej kampanii wojskowej przeciwko Ukrainie Władimir Putin agresywnie szydził z prozachodnich Rosjan, których apetyt na europejską kuchnię i klimat oznaczał, że „ich mentalność jest tam, a nie u nas”.

Jednak entuzjazm jego własnej córki do podróży do Europy Zachodniej co najmniej dorównuje entuzjazmowi oczernionych przez niego „szumowin i zdrajców”. Ze wspólnego śledztwo przeprowadzonego przez niezależne rosyjskie media iStories oraz niemiecki magazyn Der Spiegel wynika, że Katerina Tichonowa, najmłodsza córka Putina, w latach 2017-2019 była w Monachium ponad 50 razy. Dziennikarze dowiedzieli się, że Tichonowa podróżowała lotami czarterowymi przy pełnym wsparciu państwa i w towarzystwie pracowników służby bezpieczeństwa Putina.

Paszport dwuletniej dziewczynki. Zapewne należy do wnuczki Putina

Wśród ujawnionych dokumentów związanych z serią lotów między Moskwą a Monachium wiosną 2020 r. znajdują się skany paszporty dwuletniej wówczas dziewczynki – prawdopodobnie nieznanej wcześniej wnuczki prezydenta Rosji, oraz Igora Zełenskiego, byłego dyrektora Bawarskiego Baletu Państwowego. W raporcie stwierdzono, że prawdopodobnie Zełenski jest partnerem Tichonowej i ojcem jej dziecka.

Niespokrewniony z ukraińskim prezydentem 52-letni Igor Zełenski był tancerzem cieszącym się międzynarodowym uznaniem, zanim został dyrektorem artystycznym Bayerisches Staatsballet w 2016 roku. Ustąpił z funkcji 4 kwietnia powołując się na „prywatne powody rodzinne”, a wcześniej nie zareagował na wezwania do potępienia rosyjskiej agresji Putina na Ukrainie.

35-letnia Tichonowa, sama była tancerką rock’n’rolla akrobatycznego, a wcześniej żoną Kirilla Szamalowa, niegdyś najmłodszego miliardera w Rosji. Media pisały, że para rozstała się w 2018 roku. iStories i Der Spiegel nie ujawniły imienia dziecka urodzonego w 2017 roku, ale media napisały, że imieniem odojcowskim było Igorevna. To odpowiadałoby byłemu dyrektorowi baletu Igorowi Zełenskiemu. Tichonowa nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy Der Spiegel, a obecnie miejsce pobytu jej i Zełenskiego jest nieznane.

