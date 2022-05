Najnowszy komunikat brytyjskiego wywiadu: Rosji zaczyna brakować ważnej broni. To skutek sankcji

Ustalenia brytyjskiego wywiadu na temat trwającej już 87. dni wojny na Ukrainie są regularnie publikowane na koncie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze. W sobotę 21 maja rano Brytyjczycy opublikowali kolejną porcję informacji wywiadowczych.

Komunikat brytyjskiego wywiadu: Rosji zaczyna brakować dronów

W sobotnim komunikacie brytyjski wywiad informuje, że Rosji zaczyna brakować dronów rozpoznawczych.

„ W wojnie rosyjsko-ukraińskiej bezzałogowe statki powietrzne (UAV) odgrywają kluczową rolę dla obu stron, choć poziom ich strat jest wysoki. UAV okazały się podatne zarówno na zestrzelenie, jak i na zakłócenia elektroniczne. Rosja próbowała wdrożyć dopracowaną w Syrii koncepcję »uderzenia rozpoznawczego«, wykorzystania rozpoznawczych UAV do identyfikacji celów, które mają być zaatakowane przez odrzutowce bojowe lub artylerię ” – tłumaczą Brytyjczycy. „ Rosja prawdopodobnie doświadcza niedoboru odpowiednich do tego zadania rozpoznawczych UAV, co jest spotęgowane ograniczeniami w krajowych zdolnościach produkcyjnych, wynikającymi z sankcji ” – dodano.

Dalsza utrata dronów zwiadowczych może sprawić Rosji poważne problemy.

„Rosyjskie samoloty załogowe przeważnie nadal unikają lotów nad terytorium Ukrainy, prawdopodobnie ze względu na zagrożenie ze strony nienaruszonych ukraińskich systemów rakietowych obrony przeciwlotniczej. Jeśli Rosja będzie nadal tracić UAV w obecnym tempie, zdolności wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze rosyjskich sił zbrojnych ulegną dalszej degradacji, co negatywnie wpłynie na skuteczność operacyjną” – tłumaczą Brytyjczycy.