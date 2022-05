Zełenski zapowiada budowę nowego samolotu An-225 „Mrija”. Ma być symbolem

Największy samolot świata, An-225 Mrija (marzenie) był chlubą Ukrainy. Samolot, który stacjonował na lotnisku Hostomel pod Kijowem, został zniszczony przez Rosjan w pierwszych dniach wojny.

„Prawie połowa samolotu została całkowicie zniszczona. Główna część, gdzie mieszkali piloci, gdzie my mieszkaliśmy, gdzie spędzaliśmy cały czas, nasza kabina pilotów – wszystko jest zniszczone. Jedno skrzydło i drugie, też już widzę, struktury zasilania, które są głównymi częściami, są najprawdopodobniej uszkodzone przez temperaturę. Ani lewe półskrzydło, ani prawe półskrzydło nie mogą być używane” – opisywał wrak na łamach portalu Voice of America kapitan Dmitrij Antonow, szef jednej z trzech załóg, które latały na pokładzie An-225. Potwierdził również, że stan samolotu uniemożliwia jego odbudowę.

Zełenski zapowiada budowę nowego samolotu An-225 „Mrija”

Jednak od lat trwają prace nad budową drugiego egzemplarza samolotu. Teraz jego budowę zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr na czwartkowym spotkaniu ze studentami i rektorami ukraińskich uczelni.

– Kiedy pierwszy egzemplarz działał, chcieliśmy zbudować drugi i potrzebowaliśmy (na to) 800 milionów dolarów. To bardzo duże pieniądze – mówił Zełenski. – Ale teraz to nie tylko kwestia budowy samolotu, to kwestia ambicji – dodał.

Prezydent zadeklarował, że chce zbudować drugą „Mriję”, by upamiętnić ukraińskich pilotów, którzy zginęli w czasie wojny z Rosją. – To byłoby właściwe marzenie – podkreślił Zełenski, nawiązując do nazwy maszyny.

