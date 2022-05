Ukraińska para prezydencka we wspólnym wywiadzie. „Nawet wojna nie odbierze mi męża”

Wołodymyr Zełenski i jego żona Ołena udzielili wspólnego wywiadu UATV – połączonej telewizji ukraińskich grup medialnych, która powstała po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. Jego termin nie był przypadkowy – 21 maja 2022 roku mijają bowiem równo trzy lata od zaprzysiężenia prezydenta Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Ołena Zełenska o mężu

Z powodu inwazji Rosji kontakty pary prezydenckiej są utrudnione. Małżonkowie nie widywali się przez blisko dwa miesiące. – Nikt nie odbierze mi męża. Nawet nie wojna. Ale to prawda, on teraz mieszka w pracy. Prawie w ogóle go nie widzimy. Nie widzieliśmy się od dwóch i pół miesiąca – przyznała ukraińska Pierwsza Dama. – Rozmawialiśmy tylko przez telefon. Teraz mieliśmy kilka okazji, aby się zobaczyć – dodała.

Ołena Zełenska przyznała, że jest to dla niej trudna sytuacja, że jej rodzina nie może wspólnie usiąść przy posiłku i omówić najważniejszych spraw. – Czekamy jak wszyscy Ukraińcy, aby móc się znowu być razem, jak wszystkie rodziny w Ukrainie, które są teraz rozdzielone, które czekają na swoich krewnych, swoich bliskich, którzy chcą być znowu razem – przyznała żona ukraińskiego przywódcy.

Zełenski pojawił się publicznie z żoną pierwszy raz od wybuchu wojny

17 maja w Kijowie odbył się pogrzeb Leonida Krawczuka, pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy. W uroczystości wzięli udział prezydent Wołodymyr Zełenski z żoną Ołeną. To ich pierwsze publiczne wyjście od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Para prezydencka została sfotografowana, gdy podeszła do trumny pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy, by złożyć mu hołd i kwiaty. W uroczystości wzięli także udział między innymi mer Kijowa Witalij Kliczko, minister kultury Ołeksandr Tkaczenko i minister obrony Ołeksij Reznikow, a także byli prezydenci: Petro Poroszenko, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma.

Czytaj też:

Incydent w Cannes. Półnaga aktywistka w barwach Ukrainy wbiegła na czerwony dywan