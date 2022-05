Poruszające słowa Ołeny Zełenskiej o Polsce. „Prawdziwy brak granic”

Ołena Zełenska opublikowała na swoim profilu na Instagramie klip zatytułowany „Wrócę”. Nagranie jest poświęcone trudnej sytuacji, w której znaleźli się Ukraińcy po wybuchu wojny. „Wrócę. Te słowa powtarza każdy Ukrainiec, który został zmuszony do opuszczenia domu. Wrócę do szkoły, do swojej filiżanki w kuchni, do swoich kasztanów, do krewnych” - napisała żona prezydenta Ukrainy.

Ołena Zełenska dziękuje Polsce

Pierwsza Dama nie szczędziła pochwał pod adresem Polski i Polaków, którzy pomagali uchodźcom. „Nie mamy szczęścia z jednym z sąsiadów, który dowodzi »braterstwa« uderzeniami rakietowymi i terrorem. Ale mamy wielkie szczęście, mając innego sąsiada, Polskę, która stała się najbliższym przyjacielem Ukrainy, nie tylko geograficznie” - stwierdziła Ołena Zełenska.



Zełenska zaznaczyła, że „Polska udzieliła już schronienia około 3 mln ukraińskich uchodźców, zapewniając im nie tylko tymczasowe miejsce do życia, ale również stałą opiekę, darmowe lekarstwa i edukację”. „Wrócimy na Ukrainę, ponieważ nie ma nic lepszego niż dom. I zdecydowanie zaprosimy Polaków, by podziękować im za coś więcej niż gościnność – za prawdziwy brak granic. Dziękuję, przyjaciele!” - dodała na zakończenie swojego wpisu Pierwsza Dama.

Z najnowszych informacji Straży Granicznej wynika, że do tej pory funkcjonariusze odprawili na kierunku z Ukrainy do Polski 3,5 miliona osób.

Czytaj też:

