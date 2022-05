NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 23 maja

Podczas wizyty na Ukrainie Andrzej Duda wygłosił orędzie w Radzie Najwyższej w Kijowie. Prezydent zapowiedział podpisanie nowej umowy dobrosąsiedzkiej z Ukrainą, a następnie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim

Jak podaje agencja Ukrinform, prezydent Polski mówił o potrzebie podpisania nowej umowy dobrosąsiedzkiej z Ukrainą. – Biorąc pod uwagę przyjazne stosunki między Warszawą a Kijowem, co było szczególnie widoczne w kontekście toczącej się na pełną skalę wojny, czas na podpisanie nowego dobrosąsiedzkiego porozumienia między Ukrainą a Polską – zapowiedziała głowa państwa. Andrzej Duda podkreślił, że jest przekonany, iż nadszedł czas na zawarcie nowej umowy, która uwzględni to, co zbudowano w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich miesiącach

Po wystąpieniach prezydentów Polski i Ukrainy Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego w ukraińskiej Radzie Najwyższej, w Kijowie podniesiono alarm rakietowy

– Andrzej i ja szukaliśmy prawdziwego porozumienia między naszymi narodami. Planowaliśmy zbudować Pomnik Pojednania. 24 lutego rozpoczęliśmy pisanie nowego tomu naszej wspólnej historii. Jedność naszych narodów musi trwać wiecznie – stwierdził Wołodymyr Zełenski

Wysłannicy organizacji Human Right Watch przez miesiąc zbierali dowody zbrodni wojennych, popełnionych przez Rosjan na północy Ukrainy. – Cywile na terenach okupowanych przeszli straszne męki – podsumował relacje świadków zastępca dyrektora HRW

Kolejny incydent w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Według agencji Ukrinform Rosjanie zagrozili użyciem broni pływającemu pod zagraniczną banderą cywilnemu statkowi na wodach terytorialnych Ukrainy

Niemiecki „Der Spiegel” donosi o problemach w rozmowach polsko-niemieckich. Chodzi o negocjacje dotyczące przekazania Polsce czołgów przez Niemcy

22 maja Rada Najwyższa Ukrainy zakazała używania symboli "Z" i "V", które były używane przez Rosję do promowania wojny. Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał jednak do dopuszczenia ich do celów edukacyjnych i historycznych

Próby Rosji przerwania dostaw broni do Ukrainy nie będą miały istotnego wpływu na proces pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych, powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan na konferencji prasowej, donosi Ukrinform, powołując się na służbę prasową Białego Domu.







Wielka Brytania zwiększy wysiłki w celu odblokowania ukraińskich portów, tak aby Ukraina mogła znowu eksportować żywność - zapewnił brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie, którą w niedzielę wieczorem odbył z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Andrzej Duda dla „Wprost”: Ciekaw jestem, czy Niemcy odpuściliby Bawarię