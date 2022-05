Znaleziono martwą nastolatkę. Śledczy mówią o zabójstwie honorowym

Rodzina zgłosiła śmierć nastolatki 19 maja. Śledczy po wstępnym zbadaniu sprawy zaczęli podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa honorowego. 20 maja policja aresztowała trzech członków rodziny dziewczynki. Zatrzymane osoby zostały przesłuchane w sobotę.

Miejscowa prokuratura podała, że sprawa jest rozwojowa i cały czas trwa dochodzenie, dlatego nie mogą podać więcej szczegółów. Obrońcy zatrzymanych nie komentują sprawy. Zapewniają jedynie o niewinności swoich klientów.

Politycy reagują

Liderka Partii Centrum Annie Loof, ostro zareagowała na doniesienia, że mogło dojść do zabójstwa honorowego. „Kultura honoru i prawo mężczyzn do decydowania o życiu żon, sióstr, dziewczyn i córek jest hańbą dla naszego społeczeństwa. Nie ma na to miejsca w Szwecji i nie ma dla tego usprawiedliwienia, czy to religijnego, czy kulturowego” – napisała na Twitterze.

Do sprawy odniosła się również liderka koalicyjnej partii Moderates Ulf Kristersson. „Każda dziewczyna w Szwecji ma prawo do wolności i równości, naszym cholernym obowiązkiem jest chronić to prawo” – napisała na Facebooku.

Zabójstwo honorowe

Zabójstwo honorowe jest popełniane przez rodzinę ofiary żeby „zmyć hańbę” za jej niewłaściwe zachowanie. W najbardziej konserwatywnych rodzinach, do zabójstwa wystarczy samo podejrzenie, że mogło dojść do takiego zachowania.

Zazwyczaj ofiarami padają młode kobiety, w kulturach, w których ich nieposzlakowana opinia świadczy o honorze rodziny. Zabójstwo w obronie honoru jest popełniane przez męskich członków rodziny, czyli ojców, braci, wujów, kuzynów.

Według szacunków United Nations Population Fund rocznie dochodzi do około 5 tys. takich zabójstw.

Najczęściej kobiety są zabijane za wybór niewłaściwego partnera, przed i pozamałżeńskie kontakty seksualne, zbyt „zachodni” styl ubierania się, porzucenie wiary, homoseksualność czy nawet padnięcie ofiarą gwałtu.

