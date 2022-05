Krewny zastępcy Siergieja Szojgu zginął podczas walk w Ukrainie

O śmierci krewnego Junusa-bieki Jewkurowa poinformowało inguskie źródło The Megas Times.

„W nocy z 20 na 21 maja zginął na Ukrainie oficer, dowódca kompanii desantowo-szturmowej kpt. Adam Erachowicz Chamchojew. Adam jest absolwentem Wyższej Szkoły Dowodzenia Sił Powietrznych w Riazaniu, służył w wojsku w Uljanowsku. W Siłach Powietrznych jego nazwisko było dobrze znane. Został zapamiętany jako błyskotliwy oficer i kompetentny dowódca. (…). Wstępnie ciało zmarłego zostanie przewiezione jutro, 22 maja, do rodzinnego Karabułaku” – informował kilka dni temu portal z Inguszetii.

W internecie pojawiło się nagranie, które prawdopodobnie zarejestrowano podczas pogrzebu Chamchojewa. „Wiceminister złożył kondolencje i odleciał do Moskwy” – poinformował portal Meduza. Oficjalnie ani rosyjski resort obrony ani władze Inguszetii nie podały informacji o śmierci 21-letniego wojskowego.

Adam Chamchojew prywatnie był siostrzeńcem rosyjskiego wiceministra obrony Junusa-bieki Jewkurowa. Jewkurow to obecnie zastępca ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Przez 10 lat był przywódcą Inguszetii, republiki na Kaukazie Północnym wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. W 2009 roku przeżył zamach na swoje życie, w którym został ciężko ranny. Pod koniec marca sieć obiegło nagranie z wizyty wiceministra obrony Rosji w szpitalu. Jewkurow odwiedził żołnierza, który podczas walk w Ukrainie stracił nogę. Wizycie towarzyszyły kamery. Kontrowersje wzbudziły niefortunne słowa polityka, który wręczył wojskowemu odznaczenie i życzył mu, aby „szybko stanął na nogi”.

W czasie inwazji na Ukrainie wojska rosyjskie ponoszą olbrzymie straty. Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja straciła już ok. 29 tys. żołnierzy. Aby uświadomić sobie skalę tego bilansu wystarczy wspomnieć, że to blisko dwukrotność strat Związku Radzieckiego w Afganistanie, gdzie zginęło ok. 15 tys

