Zełenski z ostrzeżeniem w Davos. Składa też propozycję firmom wycofującym się z Rosji

– Brutalna siła ponownie zawładnie światem, jeśli inwazja Rosji na Ukrainę pozostanie bez odpowiedzi – powiedział Wołodymyr Zełenski w zdalnym przemówieniu otwierającym czterodniowy szczyt w Davos w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy powiedział delegatom, że spotkanie stanie się bezcelowe, jeśli Putinowi pozwoli się wygrać wojnę, ponieważ „nie interesują go nasze myśli”, a „brutalna siła nie dyskutuje, tylko zabija”.

– Głównym tematem tegorocznego szczytu w Davos jest: „Historia w punkcie zwrotnym” – powiedział Zełenski w wypełnionym po brzegi audytorium w poniedziałek rano. – W tym roku słowa „punkt zwrotny” są czymś więcej niż tylko retorycznym tematem rozmów. Ten rok jest naprawdę rokiem, w którym zostanie podjęta decyzja, czy brutalna siła będzie rządzić światem – zaznaczył Zełenski. Wspomniał też o okrucieństwach i spustoszeniach wywołanych po blisko trzech miesiącach rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

– Zamiast spokojnych miast są tylko czarne ruiny, zamiast normalnego handlu – morza pełne min i zablokowane porty, zamiast turystów zamknięte niebo, dźwięk rosyjskich bomb i pocisków samosterujących – opisywał realia wojny. – Tak wyglądałby świat, gdyby ten przełomowy moment nie spotkał się z właściwą reakcją ze strony ludzkości, przypominałby wielki zbiór zbrodni wojennych – mówił.

Zełsnki w Davos: Tyle potrzebujemy na odbudowę Ukrainy

Zełenski wezwał do nałożenia maksimum sankcji na Rosję i powiedział, że inwazji w lutym 2022 można było uniknąć, gdyby po aneksji Krymu w 2014 r. Rosji zadano bardziej dotkliwy cios gospodarczy. Zaproponował: pełne embargo na ropę, wykluczenie rosyjskich banków z globalnych systemów, bez żadnych wyjątków, zerwanie relacji z rosyjską branżą IT, całkowity brak handlu z Rosją.

– Każda firma, która opuszcza Rosję, może przenieść się na rynek ukraiński – mówił też Zełenski, przekonując, że te podmioty zyskają na wspieraniu wolności. O ogromnym wyzwaniu, jakim jest odbudowa Ukrainy, Zełenski powiedział: – Dajemy światu szansę ustanowienia precedensu tego, co się wydarzy, jeśli spróbujesz zniszczyć sąsiada. – Zapraszam do wzięcia udziału w tej przebudowie – apelował do wypełnionej po brzegi sali słuchaczy. Zasugerował, że odbudowa Ukrainy mogłaby być częściowo sfinansowana poprzez znalezienie rosyjskich aktywów ukrytych za granicą, zamrożenie ich i przeznaczenie ich na specjalny fundusz pomocowy dla poszkodowanych przez rosyjską agresję.

Prezydent Ukrainy zadeklarował także, że na odbudowę Ukrainy kraj potrzebuje 5 miliardów dolarów miesięcznie. Zachęcał, by przyłączyć się do programu międzynarodowego wsparcia Ukrainy „United24”.

Rosja nie bierze udziału w szczycie po tym, jak organizatorzy zakazali Moskwie wysłania swojej delegacji do Davos. W tym roku goście zamiast „Domu rosyjskiego” mogą odwiedzić wystawę poświęconą wojnie w Ukrainie zatytułowaną „Dom zbrodni rosyjskich”.